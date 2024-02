Las 18 mejores películas basadas en libros

Pese a ser medios diferentes y usar lenguajes igual de dispares, el cine ha buscado inspiración en la literatura (y viceversa) prácticamente desde sus inicios. Algunas de las grandes historias del séptimo arte son adaptaciones y, por ello, os traemos aquí las mejores películas basadas en libros.

Obviamente, sería humanamente imposible hacer una lista total y absoluta de todas y cada una de las mejores adaptaciones de la historia (e infumable de leer, ya que estamos), por lo que hemos optado por este pequeño recopilatorio con algunas de las más relevantes y las que mejor han sabido trasladar las palabras a la pantalla. Además, hemos intentado no repetir directores ni novelistas para tener más variedad. Así pues, no están todas las que son, pero sí son todas la que están.

'Psicosis'

Cuesta escoger una sola película de Alfred Hitchcock, ya que la práctica totalidad de su obra son adaptaciones de novelas. Su adaptación del libro de Robert Bloch es un buen ejemplo de cómo transformar un material literario al lenguaje cinematográfico, con aportaciones tan importantes para la historia del cine como el Macguffin o su forma de utilizar el punto de vista.

'Blade Runner'

Pese a que tanto esta como su secuela 'Blade Runner 2049' fueron un auténtico fracaso en su estreno, ambas se terminaron reivindicando como películas de culto y no es para menos. La película de Ridley Scott es la aproximación más sobresaliente a una obra de Philip K. Dick, capaz de trasladar las palabras de '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' a una estética y una narrativa puramente cinematográfica.

'Orgullo y prejuicio'

Jane Austen es una de las escritoras más adaptadas (desde 'Sentido y sensibilidad' a 'Emma'), pero esta adaptación de Joe Wright es al mismo tiempo una de las más icónicas y también una de las que mejor ha sabido captar el sentido del humor de la novelista. Desgraciadamente, no podemos meter la miniserie de la BBC (no pega mucho en una lista de películas, vaya).

'Carrie'

Siguiendo el criterio de no repetir autores, me vais a perdonar por elegir de entre las películas basadas en libros de Stephen King esta por encima de 'Misery' (otra gran adaptación) o 'El Resplandor' (esta no le gustaba tanto a su autor). La de Brian De Palma me parece no solo una de las aproximaciones más fidedignas a un texto de King, sino también una de las mejores películas sobre la adolescencia y los verdaderos terrores que entraña.

'El padrino'

Seguramente, Mario Puzo no era consciente cuando escribía su novela de que iba a terminar convertida en una de las mejores películas de la historia. Francis Ford Coppola sentó las bases de el drama de mafiosos por excelencia, con un legendario Marlon Brando y un Al Pacino que brillaría mucho más en su secuela.

'El Señor de los Anillos'

No siendo yo una gran fan de la historia de Tolkien, la primera trilogía de Peter Jackson es sin duda la adaptación más ambiciosa y equilibrada de un universo literario de fantasía: 'La comunidad del anillo', 'Las dos torres' y 'El retorno del rey' consiguieron trasladar fielmente la esencia de la Tierra Media y sus personajes.

'Lolita'

De nuevo, podríamos meter casi cualquier película de Stanley Kubrick aquí (desde 'La naranja mecánica' a '2001, una odisea en el espacio'), pero he preferido decantarme por la que para mí es más completa como adaptación: ya no solo por el triple salto mortal que supone versionear la polémica novela de Vladimir Nabokov, sino por la decisión de enfocar la historia como una comedia negrísima (y no un romance, como parece haber perdurado en la memoria colectiva tras la versión de Adrian Lyne).

'El talento de Mr. Ripley'

Patricia Highsmith ha dado pie a grandes adaptaciones (como 'Carol' o 'Extraños en un tren') y, a falta de ver el 'Ripley' de Andrew Scott, de momento nos quedamos con esta versión protagonizada por Matt Damon, Jude Law y Gwynneth Paltrow. Una intersante y algo retorcido thriller que sentó las bases para historias como la reciente 'Saltburn'.

'Perdida'

Una vez más, cuesta elegir entre todas las películas de David Fincher basadas en libros, como 'El club de la lucha' u otras que he preferido no incluir al ser adaptaciones de libros de no ficción). A mí me cautivó más su forma de abrazar la perversa novela de Gillian Flynn y retratarnos la psicología de este matrimonio en crisis, que esconde lugares realmente oscuros.

'El silencio de los corderos'

El Hannibal Lecter de Thomas Harris ha sido objeto de numeras adaptaciones (entre las que destacaría también la serie 'Hannibal'), pero no se nos ocurre uno más completo que Anthony Hopkins en este intrigante thriller de Jonathan Demme, y su tour de force con la agente Clarice (maravillosa Jodie Foster).

'El Diablo viste de Prada'

El reivindicable género de la Chick Lit nos ha dado novelas y autoras muy memorables, pero quizá no ha llamado tanto la atención en cine. Aparte de 'El diario de Bridget Jones', una de las más redondas y recordadas sin duda sería esta adaptación de la novela de Lauren Weisberger. No en vano, nos dio a las mejores Anne Hathaway y Meryl Streep representando lo es fácil que es perderse a una misma en el camino hacia arriba.

'Los Santos Inocentes'

Dentro de las grandes adaptaciones de novelas españolas ('Viridiana', 'La novia' y muchas más), la que hizo Mario Camus del libro de Miguel Delibes es una de las mejores. El estupendo reparto encabezado por Alfredo Landa y Terele Pávez nos llevaba hasta la España franquista, donde una familia de sirvientes malvivía bajo las órdenes de sus señoritos.

'El Castillo Ambulante'

Pese a que el libro de Diana Wynne Jones guarda grandes diferencias respecto a su versión cinematográfica, eso es exactamente lo que para mí es hacer una adaptación: coger la esencia del libro y pasarlo por tu filtro personal. Hayao Miyazaki imprimió su sello en esta mágica aventura, donde los personajes importan más que el conflicto armado que les rodea.

'Jane Eyre'

De las adaptaciones de las novelas de las hermanas Brontë, una de las más satisfactorias es también una de las más recientes: Cary Joji Fukunaga recreó con brillantez la intimista historia de Emily Brontë, con Mia Wasikowska y Michael Fassbender como Jane Eyre y el señor Rochester.

'Matar a un ruiseñor'

Atticus Finch pasó a formar parte del imaginario general cinéfilo gracias a Gregory Peck y la adaptación que Robert Mulligan hizo del original literario de Harper Lee. Una de las mejores y más recordadas películas de juicios, que ponía sobre la mesa ya en 1962 el racismo institucional que prevalecía (y prevalece) en la sociedad estadounidense.

'Mystic River'

No nos olvidamos de esta cinta llena de grandes nombres, empezando por Clint Eastwood, que construyó una de sus películas más redondas sobre la base que es el original de Dennis Lehane (otro novelista adaptado hasta la saciedad). Un film sobre dolor y amistad, con unos inolvidables Sean Penn, Kevin Bacon y Tim Robbins.

'Drive my car'

No es fácil adaptar a un autor como Haruki Murakami, y menos en un relato tan breve y ambiguo (dos, en realidad) como el que adapta la inmensa película de Ryusuke Hamaguchi. Soledad, falta de comunicación y la expresión artística como vehículo para sanar heridas del pasado.

'Harry Potter y el prisionero de Azkaban'

No, no íbamos a acabar el top sin una de 'Harry Potter' ya que, a lo largo de ocho películas, la saga cinematográfica nos ha dado más de una alegría. La entrega más cinematográfica es la tercera, en la que Alfonso Cuarón aportó su estilo visual y narrativo, que encajó a la perfección dentro de la identidad de la franquicia.

