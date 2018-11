Todas las películas del universo Harry Potter ordenadas de peor a mejor

'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ya ha llegado a los cines, convirtiéndose así en la décima película del universo Harry Potter. Los críticos no están respondiendo con demasiado entusiasmo a la nueva aventura protagonizada por Eddie Redmayne, pero eso no quiere decir que sea la cinta menos interesante del mundo creado por J.K. Rowling.

A continuación vamos a ordenar de peor a mejor todas las películas del universo Harry Potter. Como es habitual en estos casos, las he elegido basándome en mi criterio personal, por lo que no lo toméis como una ley absoluta. Sin nada más que añadir, os dejo con ella.

10. 'Harry Potter y la orden del Fénix'

La mayor decepción que he tenido con el universo de Harry Potter. Ya la novela me dejó algo frío, evidenciando cierta tendencia de Rowling al relleno innecesario, pero es que la adaptación ni siquiera supo sacar todo el partido al genialmente irritante personaje bien interpretado por Imelda Staunton.

Además, la llegada de David Yates a la franquicia no invitaba a tener mucha esperanza en lo que podría aportar en el futuro. Acabó demostrándonos que no era así, pero aquí no se muestra del todo a gusto. Se agradece el cambio de localización, se juegan con conceptos interesantes y el tramo final está cerca de tener la fuerza deseada, pero también es la vez que una aventura de Harry Potter ha estado más cerca de ser aburrida.

9. 'Harry Potter y la cámara secreta'

El universo del mago creado por J.K. Rowling necesitaba un cambio en una segunda entrega que necesitaba ir progresando y marcar lo que estaba por llegar, Chris Columbus sabe manejar bastante bien los aspectos más ligeros, desde la introducción de Dobby hasta la llegada de Gilderoy Lockhart, el egomaníaco profesor contra las artes oscuras interpretado a la perfección por Kenneth Branagh.

Por el contrario, la presencia de una trama más cargada es algo que no lleva con tanto acierto, extendiendo demasiado su metraje sin tener la excusa de servir como presentación, algo que sí funcionaba en la primera entrega para justificar el querer intentar meter todo lo del libro en la película. Además, el primer intento de añadir un factor más oscuro no termina de cuajar, quedándose un poco a mitad de camino.

8. 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

Una secuela mucho más ambiciosa y que abraza la oscuridad sin complejos -ahí el mayor protagonismo de Johnny Depp funciona muy bien y además el actor se aleja de sus tics más manoseados-. Introduce ideas muy jugosas en la saga y nos regala un buen puñado de escenas inolvidables para todo amante del universo de Harry Potter, pero cae en un error muy importante: quiere meter demasiadas cosas en poco tiempo y todo queda un poco desatendido.

Da la sensación de que Rowling quiere preparar tantas cosas aquí que gana enteros la sensación de que la película sea un preámbulo que nunca te satisface del todo. Y es una pena, porque centrándose un poco más -sobre todo a nivel de personajes, donde en todo momento te están dejando con la miel en los labios de lo que parece pero nunca se concreta- y ampliando algo el metraje no resultaría tan evidente.

7. 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1'

Una muy grata sorpresa pese a su baja ubicación en la lista. Seamos claros, Rowling se extendió demasiado en la novela final y había una buena cantidad de páginas que sonaban a puro relleno. Esta película tiene que lidiar sobre todo con ello, funcionando además como película sin final por esa moda de Hollywood de dividir las últimas aventuras en dos para exprimirlas a fondo en taquilla.

Sin embargo, 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1' funcionó sorprendentemente bien teniendo en cuenta el material del que partía. Supo cómo ir elevando la oscuridad de cara al gran final, explorar las tensiones entre los tres protagonistas e ir aclarando más elementos de la mitología de la saga sin por ello resultar nunca pesada. La falta de auténtico y mejor contenido sigue condenándola en parte, pero mucho menos que al libro.

6. 'Harry Potter y el misterio del príncipe'

Todo el mundo tiene sus preferidos, pero en mi caso ningún personaje de la saga Harry Potter se acerca tan siquiera a hacer sombra a Severus Snape. Ya era un personaje maravilloso en las novelas y en las películas Alan Rickman lo borda. Aquí su personaje gana importancia en una saga que no es la más oscura de la saga, pero sí crea un clima de intranquilidad bastante inspirado hasta llegar a su poderoso desenlace.

También se ve beneficiada de un Yates más suelto tras las cámaras y de un Daniel Radcliffe que quizá ofreció su mejor interpretación de la saga en esta entrega, algo que también se puede decir de Tom Felton. A cambio le falta algo más de fondo a la historia que nos cuenta, sobre todo a ese misterio del título que no se llega a obviar, pero se pasa de puntillas por él como algo necesario pero a lo que no se va a prestar demasiada atención.

5. 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2'

El gran colofón, la cinta en la que la oscuridad alcanzó su punto de mayor esplendor de cara al ansiado enfrentamiento entre Harry y Voldemort. Al respecto la película funciona muy satisfactoriamente y sabe cómo elevar la tensión para dar una conclusión a la altura a una de las franquicias más importantes de la historia del cine, pero no está exenta de ciertos peros.

Por lo pronto, el temido apelotonamiento de otros personajes ya maltratados en el original literario y que aquí llegan a dar la sensación de estar porque simplemente hace falta. Eso desluce en parte la épica que tanto ansía Yates y que la película consigue en no pocos momentos. El un tanto insípido epílogo tampoco ayuda demasiado, pero bueno, es una concesión razonable.

4. 'Harry Potter y la piedra filosofal'

El inicio de todo, una película que quizá quiere ser demasiado fiel a la novela, pero en este caso todo encaja bastante bien, empezando por una presentación muy extensa que podría haberse vuelto en su contra. Aquí Columbus supo dar con el tono adecuado para explorar el potencial de la saga con la cinta de corte más infantil de toda la franquicia, pero es que es lo que pide a gritos una aventura de iniciación.

El gran y muy bien elegido reparto también ayuda mucho a que prácticamente todo funcione como un tiro y que algunos detalles visuales mejorables no ensombrezcan su capacidad para fascinar al público de todas las edades. Tampoco me olvido de la ya mítica música compuesta por John Williams y de tantos otros detalles que siguen completamente vigentes casi 20 años después de su estreno.

3. 'Harry Potter y el cáliz de fuego'

Las hormonas alteran la sangre de los estudiantes de Hogwarts en una adaptación en la que ya se metió bastante mano al original literario, pero se hizo con bastante acierto. Eso sí, la película está marcada por dos cosas en concreto: el torneo en el que Harry acaba formando parte de forma imprevista y el gran duelo final. Solamente por eso ya merecería mucho la pena verla.

Además, la película permite que el trío protagonista evolucione en paralelo a la llegada de nuevos estudiantes. Es verdad que por ejemplo el cambio de Hermione no es tan impactante como debería, pero aún así funciona bien y Mike Newell tras las cámaras sabe llevar el relato a su terreno y darnos un gran pasatiempo con un puñado de escenas inolvidables.

2. 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Podría haberse convertido en una mera operación de Warner para exprimir más el universo de Harry Potter con muy poco que aportar, pero lo cierto es que supo aprovechar la esencia que conquistó a millones de personajes para crear su propio universo, algo más encaminado al público adulto pero sin descuidar nunca al resto del público.

Dejando a un lado el deslumbrante despliegue técnico, que se aprovecha sobre todo para convertir a Nueva York en un escenario mágico sin nada que rivalizar con Reino Unido, lo que sobresale es la solvencia que fue ganando David Yates tras las cámaras, más depurada que nunca aquí, y un encantador carrusel de personajes donde solamente la peculiar interpretación de Eddie Redmayne puede quedar un poco fuera de lugar.

1. 'Harry Potter y el prisionero de Azkabán'

Recuerdo salir algo decepcionado del visionado de la tercera entrega, ya que el libro que adaptaba era mi preferido de la saga y sigue siéndolo- y me dejó con la sensación de no cuidar del todo algunos pequeños detalles. La lacra con la que todo fan carga a veces y de la que ha de desprenderse para saber valorar mejor una adaptación estupenda que dio un giro muy necesario a la franquicia alejándola de forma definitiva del toque más infantil propio de Columbus.

La introducción de los dementores ya es un aspecto fascinante, pero también la relación que se establece entre Lupin y Harry, la evolución en el sentido general de todos los alumnos, la llegada de Sirius Black quien no resulta es quién parecía en un principio. Todo va orientado a dar a la saga de un fondo más oscuro contando para ello con un Alfonso Cuarón muy implicado para exprimir a fondo el material de origen.

Ahora os toca pronunciaros a vosotros, ¿estás de acuerdo con nuestra lista de las mejores películas del universo Harry Potter o cambiaríais alguna de posición?