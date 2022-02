4 asombrosas películas de fantasía para ver este fin de semana en HBO Max que no son 'Harry Potter' ni 'El señor de los anillos'

Llega un nuevo fin de semana y puede que estés sintiendo pereza sobre qué película ponerte. Tampoco quieres perder tiempo buscando en cada plataforma para al final igual acabar desistiendo, por lo que quizá te sea de utilidad este repaso a 4 grandísimas películas de fantasía que puedes encontrar actualmente en HBO Max.

Además, hemos optado por dejar fuera todo lo relacionado con 'Harry Potter' y 'El señor de los anillos', dos de las grandes sagas exclusivas de esta plataforma, porque si a estas alturas no las has visto, es que simplemente no te interesan. También he incluido varias alternativas a las cuatro elegidas para que vuestras opciones se amplíen aún más.

'La maldición de las brujas' ('The Witches')

En HBO Max la encontraréis bajo el título de 'Las brujas (de Roald Dahl)' cuando en realidad ese nombre es el de la segunda adaptación de la novela del célebre escritor. La que realmente tenéis allí es la primera y bastante superior, la cual estoy convencido de que pobló las pesadillas de multitud de niños en su momento.

Con una inolvidable interpretación de Anjelica Huston, 'La maldición de las brujas' viene a ser un tenebroso cuento infantil en el que el encuentro de su joven protagonista con un grupo de brujas que trama convertir a todos los niños del mundo en ratones para acabar con ellos. Un estimulante cruce entre fantasía y terror muy poco habitual en este tipo de producciones.

En este caso os propongo hasta tres alternativas diferentes. Por un lado tenéis a Michael Keaton luciéndose en su primera colaboración con Tim Burton en 'Bitelchús', luego el sorprendentemente logrado salto al cine familiar con un toque oscuro de Eli Roth en 'La casa del reloj en la pared' y por último esa deliciosa combinación de humor negro que es 'La familia Addams: La tradición continúa'.

'Your Name' ('Kimi no Na wa')

Esta película animada de Makoto Shinkai deslumbró al mundo hace apenas unos años pero estoy seguro de que todavía muchos no han dado una oportunidad a una película de lo más singular en la que su autor logra un equilibrio casi imposible. Hay muchas cosas que podrían haber hundido o como mínimo desmejorado la película y luego todo encaja muy bien en su lugar.

Lo que empieza como un anime juvenil fresco y una efectiva comedia romántica acaba por transformarse en una película deslumbrante en lo visual, muy poderosa en lo emocional y con un acertada narrativa que sabe exprimir a fondo el arriesgado giro sobre el que se construye una historia de amor aparentemente imposible.

Como alternativa os traigo una película de animación nunca suficientemente reconocida como 'El origen de los guardianes', una aventura de primera que parece una especie de reverso de 'Los Vengadores' con personajes asociados a grandes festividades.

'Donde viven los monstruos' ('Where the Wild Things Are')

Spike Jonze ya nos había deslumbrado previamente con dos películas atípicas y geniales como 'Cómo ser John Malkovich' y 'Adaptation (El ladrón de orquídeas)' cuando dio un giro inesperado a su carrera como director con esta adaptación del libro infantil de Maurice Sendak. Había hasta cierto miedo de lo que podía salir ahí y a la hora de la verdad encontramos una de las mejores fantasías que han salido de Hollywood en lo que llevamos de siglo XXI

'Donde viven los monstruos' es una película que apela sobre todo a lo emocional, recurriendo para ello a un barniz de relato infantil que en realidad casi dirá más al público adulto, logrando transmitir muy bien la soledad y tristeza que ha marcado la vida de su protagonista. Hay en ella cierto elemento casi poético, algo que también se refleja en un excelente look visual siempre supeditado a lo que está contando, que puede llegar a tocar muy dentro a algunos espectadores. Otros quizá salgan espantados, eso sí.

Y si os apetece otra propuesta de corte familiar, no dejéis de echar un ojo al clásico indiscutible 'El mago de Oz'. Yo reconozco que no soy uno de sus mayores seguidores, pero como mínimo hay que comprobarlo por uno mismo.

'The Fall: El sueño de Alexandria'

El cineasta indio Tarsem Singh tiene en su haber varias películas con una marcada personalidad visual como 'La celda' o 'Immortals', pero la obra en la que supo conjugar eso con un contenido casi igual de fascinante fue el título que ahora nos ocupa. Quizá el hecho de que sea el único largometraje en el que también ejerce como guionista ayude bastante a ello.

'The Fall: El sueño de Alexandria' es el remake de una película bulgara de 1981 que cuenta la curiosa relación que surge entre un especialista de Hollywood (Lee Pace) y una niña a la que promete contar una increíble historia si le consigue morfina. A partir de ahí tenemos una fantasía que desborda imaginación visual para dar vida a un cuento único y difícilmente repetible y que al mismo tiempo sabe dar con el toque tierno y hasta divertido para que uno también conecte con sus protagonistas.

Como alternativa os propongo 'El laberinto del fauno', una maravilla de Guillermo del Toro que en condiciones normales seguramente habría recomendado por encima de 'The Fall: El sueño de Alexandria', pero me da que es menos probable que hayáis visto esta última.