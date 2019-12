Las 21 mejores películas de ciencia ficción y fantasía de la década (2010-2019)

Mary Shelley. Georges Méliès. 'Captain Video'. La ciencia ficción lleva la friolera de 200 años pululando entre páginas, fotogramas o seriales. Y, a pesar de que en muchas ocasiones sus historias se centran en el fin de los tiempos, lo cierto es que el futuro de la ciencia ficción es uno de los más mutables, agradecidos y exprimibles del cine.

Mitos Del Futuro Proximo

Ya está aquí el terror de las listas, esa época del año donde los que nos dedicamos a teclear cosas sobre cine pasamos docenas de horas delante del ordenador para recopilar cosas que creemos merecedoras de vuestra atención. Esto no va de pasarse de listo. Tampoco es una provocación. En esta lista que inicio ahora con una película con la que todos estamos de acuerdo seguramente se incluirán algunas que harán desatar la ira del mismísimo Khan.

Aquí hay sitio para todos. De los más grandes y aparatosos a la ciencia ficción más personal y sencilla. Del rayo láser al género puramente cerebral. Del ruido al silencio. Simplemente haz memoria y piensa en lo que te falta por ver. Si te lo recomiendo, es que merece la pena. Vamos allá.

Mad Max: Furia en la carretera (2015)

Dirección: George Miller

Reparto: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne

Todo está en su sitio. Incluso lo que no esperaba nadie. El asunto matriarcal, las ordeñadoras, los bombones en la caja de caudales, el continuo movimiento sin pausa, el guitarrista, las "criaturas", el desierto, las prisas... Todo encaja en ese universo infinito que es el mundo de Rockatansky, donde poco importa lo que haya pasado o, al menos, cómo ha pasado. Cuando uno creía que aquí se venía a finiquitar una forma de hacer cine, resulta que lo que pasó fue que se reinició el mito. Y el cine. Tal vez, la única de esas secuelas-reboots-llámalo x que realmente merece la pena.

Under the Skin (2013)

Dirección: Jonathan Glazer

Reparto: Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin

Sería una osadía por mi parte recomendar una película experimental, (casi) muda y bizarra como 'Under the Skin' a cualquier espectador que no comulgue con el cine menos comercial y atrevido. Más allá del detalle, el mayor acierto de Glazer ha sido el de acentuar los momentos adecuados con la mejor música posible. La partitura de Mica Levi no dejará de sonar en durante una temporada. El resto, desolación marginal, desasosiego descomunal (la playa o las sesiones submarinas son los puntos fuertes de la película) y muy mal rollo. Malísimo.

Dredd (2012)

Dirección: Pete Travis

Reparto: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey

Junto a 'Punisher 2: Zona de guerra', la adaptación de cómic violento y macarra siempre olvidada por todos. Cine de acción tosco de los años ochenta lleno de sintetizadores alucinantes como ambientación sonora. Por si fuera poco, noventa minutos. No sé que más podría haber hecho el equipo responsable de este pequeño milagro que llegó en mal momento. Cómo te echamos de menos, Mega-City One. Qué hermosa eres.

Interstellar (2014)

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

El cine comercial con la ciencia ficción, a priori más dura y exigente. Ecos visuales (y sonoros) al Spielberg más accesible, un poco de explicaciones en guaridas secretas marca de la casa, un iPod gigante que camina y, justo cuando creíamos que tampoco íbamos a ver mucho más allá de "Granjero busca Galaxia", la cosa se pone solemne y tira de porno duro (científico) en su tramo final. Siempre nos quedarán las persianas de Vigalondo, la imaginación al poder y el resto de diabluras ingeniosas que viven de un guión redondo, pero es que las imágenes y la música de 'Interstellar' son de otra galaxia.

Looper (2012)

Dirección: Rian Johnson

Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt

No sé si Rian Johnson te suena de algo. Es un cineasta que debutó trasladando a Raymond Chandler hasta los high schools más rudos de América. Tras un experimento que pudo costar una carrera (que le pregunten a Richard Kelly), aquí lo tenemos con una inteligentísima historia tan noir como aquella, pero con un brutal añadido fantástico que sigue funcionando a las mil maravillas. Enrevesada, intrigante, emocionante y eficaz como pocas. Mucho más que un pasatiempo.

El incidente (2014)

Dirección: Isaac Ezban

Reparto: Raúl Méndez, Humberto Busto, Nailea Norvind

Ciencia ficción inteligente, económica y con todo el amor del mundo. Isaac Ezban debutó sin hacer ruido y los festivales del mundo fueron circulando sus trabajos sin prisa, pero sin pausa. Esperemos que sus próximos proyectos, sin guiones firmados por él, no se pierdan en el infinito. De momento podéis intentar descubrir su gusto por la desolación fantástica en una ópera prima de esas que te hacen seguidor de un cineasta de manera inmediata. Búscala en Netflix antes de que desaparezca.

Origen (Inception, 2010)

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

Vaya, vaya. Otra vez por aquí, señor Nolan. El Matrix del director de la trilogía del caballero oscuro, a pesar de sus momentos musicales alarmistas y a alguna que otra interpretación algo forzada, tiene el mérito de resultar comprensible para todo el mundo. Aunque esté muy pendiente de recordarte lo cool que es cada diez minutos, este retorcido thriller, al igual que la espléndida 'Interstellar', tiene el mérito incontestable de resultar totalmente comprensible para cualquier espectador. Y eso solo está al alcance de los grande narradores.

Ex Machina (2015)

Dirección: Alex Garland

Reparto: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac

Tamaño NaturHAAL 9000. Hay mucho que rascar aquí dentro. En el fondo y en la forma de la película y también en la forma y fondo de esa casa en la montaña, el fin del mundo más lógico para los seres humanos. Pon un cuerpo de pecado delante nuestro y ya estamos perdidos. Si además, ese cuerpo pertenece a una inteligencia artificial conocedora de nuestros deseos y pasiones, hasta luego mundo. Es pequeñita y tremendamente sobrecogedora.

Al filo del mañana (Edge of Tomorrow, 2014)

Dirección: Doug Liman

Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson

"Atrapado en el tiempo de guerra" fue un excelente recordatorio del buen ojo que suele tener Tom Cruise. Mezcla perfecta de lo que más nos gusta en la vida (acción, alienígenas, muerte, destrucción, Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton), contaba con Christopher McQuarrie en el guión (adaptando a Hiroshi Sakurazaka) y un poco menos de dos horas (¡milagro!) para jugar ad infinitum a la guerra de los mundos. Divertida, trepidante. Un blockbuster ejemplar de Doug Liman.

Guardianes de la Galaxia (2014)

Dirección: James Gunn

Reparto: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel

Con 'Super', Gunn dejó 'Kick-Ass' a la altura de 'El Gran Héroe Americano'. Con sus guardianes, resaltó la carencia de alma de la otra gran galaxia, un poco antes de la plomiza maniobra de reanimación de Abrams. El arranque de la película está a años luz (no es un chiste) de cualquier otra película del estudio, tal vez por eso la compañía aprovechó para cambiar la cortinilla de presentación y mostrarla tras un prólogo donde Gunn nos ha devuelto a la tierra. A lo más profundo.

Coherence (2013)

Dirección: James Ward Byrkit

Reparto: Emily Baldoni, Maury Sterling, Nicholas Brendon

Entre el cine más odiable de Sundance y la ciencia ficción más sesuda se encuentra una de las grandes películas del género "se nos ha complicado la cena" de los últimos años. Una premisa inteligente, exigente, pero no tanto como las de Shane Carruth. Su gusto por los clásicos de 'The Twilight Zone' hacen que se gane un hueco en nuestros corazones... y cerebros. Para ver, reposar y volver a ella.

Attack the Block (2011)

Dirección: Joe Cornish

Reparto: John Boyega, Jodie Whittaker, Alex Esmail, Franz Drameh

Cornish es un excelente guionista y un director muy juguetón, y con su serie b sobre marcianos malotes que invaden el barrio equivocado se ganó el cariño y el respeto de medio mundo. Un inesperado soplo de aire fresco que dejaba temblando a la cara A de este disco, la mucho más tradicional 'Super 8' de J.J. Abrams.

Hardcore Henry (2015)

Dirección: Ilya Naishuller

Reparto: Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett

¿Se puede estar más pasado de revoluciones que las dos cintas de 'Crank' juntas? La respuesta es SÍ.

'Hardcore Henry' es una epopeya salvaje en primera persona sobre la supervivencia adrenalínica de un cíborg mudo. Un monstruo de Frankenstein que salió bien y que utiliza el lenguaje de los videojuegos (el shooter en primera persona es evidente, pero también las plataformas) para marcarse una ultraviolenta y espídica variación de la ciencia ficción más clásica en una mala tarde moscovita. Una ganadora, una fiesta de la sangre que empieza con los créditos y el primer plano más bonito (y ochentero) de la película. Ejemplar.

Prometheus (2012)

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba

'Prometheus' es cine de aventuras trepidante, vivo, algo que envuelve a dioses y humanos, simples mortales, y a un androide que no deja de preguntarse si huevos o gallinas. Pero ese androide es inmortal. Ese androide es un bastardo. Ese androide es Prometeo. A pesar de todo, el único que tiene la respuesta a la pregunta es Ridley Scott, que celebró su poder con esta fiesta de la libertad y el entretenimiento de la vieja escuela.

Chronicle (2012)

Dirección: Josh Trank

Reparto: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan

Josh Trank tenía el mundo por delante tras esta fabulosa ópera prima. Sus tres fantásticos, ideados junto a su (ex)colega Max Landis, funcionaron mucho mejor que los cuatro que estaban por llegar. Casi más cercana al espíritu 'Jackass' que al siempre mencionado 'Akira', que también, estos diarios de juventud superpoderosa son un buen caldo de cultivo para las audiencias que ya están cansadas de recibir una y otra vez lo mismo.

The Bay (2012)

Dirección: Barry Levinson

Reparto: Kristen Connolly, Christopher Denham, Andy Stahl

Es un documental en formato found footage de horror muy bien llevado, ligerito, mínimo y rodado con ganas por parte de un director más acostumbrado a otras pomposidades de prestigio. Además de durar más bien poquito y de tener una banda sonora muy interesante, contiene al menos un par o tres de mutilaciones extraordinarias que merecen el precio de la entrada. Diversión y ganas de mirar al pasado con unos créditos que son puro amor. Ideal para Halloween.

Upstream Color (2013)

Dirección: Shane Carruth

Reparto: Amy Seimetz, Shane Carruth, Andrew Sensenig, Thiago Martins

¿Pensabas que con 'Primer' ya habíamos sido testigos de los endiablados y místicos de Carruth? Su todavía última película puede pecar de ser demasiado farragosa (entre nosotros: es indescriptible), pero por eso los conflictos de sus personajes son los nuestros: están igual de perdidos que nosotros. Todas esas pegas son, en realidad, un aliciente para no dejar de pasar nunca por esa tormenta de ideas.

Ilimitado (Upgrade, 2018)

Dirección: Leigh Whannell

Reparto: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson

Un verdadero clásico de videoclub para unos tiempos donde los coches ya tienen piloto automático. La ensalada de referencias que maneja Leigh Whannell son las mismas que rondaban por tu cabeza cada fin de semana cuando corrías a alquilar una peli de la estantería. Enorme miniatura macarra y los créditos iniciales más asombrosos y coherentes con el género que has visto en tu vida.

Colossal (2016)

Dirección: Nacho Vigalondo

Reparto: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Tim Blake Nelson

Una pataleta en el patio de un colegio puede provocar un kaiju al otro lado del mundo. Donde antes había banners, ahora hay ventanas al patio interior donde guardamos nuestras miserias, esperando que no apesten al resto de vecinos que transitan esa gigantesca zona común que es la vida. 'Colossal' es casi un western en el que el pueblo se queda pequeño para dos pistoleros tan grandes. Y la mejor película de Nacho Vigalondo.

Melancholia (2011)

Dirección: Lars von Trier

Reparto: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

Que el mejor día de tu vida sea el último y el peor a la vez es algo que solo puede ofrecer una mente tan castigada y castigadora como la del loco genio danés. Mientras todos piensan en milagros con astronautas y bombas increíbles que eviten un desastre definitivo, nosotros en realidad hacemos mal las cuentas y nos esfumamos de la faz de la tierra. Tiene pinta de ser el apocalípsis más realista de la historia del cine.

Qué difícil es ser un dios (Hard to be a God, 2013)