Bienvenidos al futuro: así tendría que ser el 2019 según la ciencia-ficcion del pasado

Bueno, pues el futuro ya está aquí. Lo imaginaron en Italia, en Hollywood o en China. En papel o en celuloide. En serio o en broma. Con dinero y sin dinero. 2019 ha llegado y, afortunadamente, ni estamos involucionando hacia el simio ni vamos esquivando esqueletos al bajar la basura.

No estaría de más poder volar en nuestros vehículos, pero no podemos tener todo lo que nos proponemos en la vida, mira si no lo que le pasó a Tony Montana. El caso es que no son una ni dos ni tres las películas que se atrevieron a presentarnos un 2019 distinto al nuestro, aunque es cierto que los últimos en llegar sí han preferido mantener ciertas semejanzas con nuestro presente. Recordemos algunas de esas películas que nos presentaron el año que acabamos de recibir con nuestros mejores deseos.

2019: tras la caída de Nueva York

Con permiso de 'Destroyer (Brazo de acero)', y con todo el respeto hacia sus thrillers, giallos, aventuras caníbales y comedietas picantes, la obra maestra de Sergio Martino. '2019: tras la caída de Nueva York' es una enciclopedia de la desfachatez syfy más divertida que el ser humano pueda imaginar. Llega tan lejos que incluso hay líneas de diálogo que superan a sus imágenes. El director de 'Torso - Violencia carnal' nos advertía de que, tal día como hoy, cruzaríamos páramos llenos de cazadores a caballo, ratas, pestilencia, mutantes, robots y looks imposibles.

Los nuevos bárbaros

Solo Enzo G. Castellari sería capaz de sacarse de la manga una trilogía en año y medio combinando 'The warriors: Los amos de la noche', las primeras correrías de Max Rockatansky, Serpiente Plissken y mucha cara dura. Es difícil quedarse con una de las tres locuras post-apocalípticas que Castellari se marcó a principios de los 80, pero a niveles de barbaridad, western, gore y ningún miedo al ridículo, 'Los nuevos bárbaros' puede ser la más completa.

Geostorm

Tarda en arrancar, pero cuando lo hace es un verdadero tsunami de humor. Jim Sturgess hace un esfuerzo muy serio por lograr la peor interpretación de la historia del cine. Este 'Armageddon' a la Wiseau suponía el debut tras la cámara de Dean Devlin, el hombre de confianza de Roland Emmerich. Y 'Geostorm' es el tipo de debut que puedes esperar de un hombre de confianza del director de 'Independence Day: Contraataque'.

Akira

Una brutal montaña rusa de la animación más influyente y sobrada de violencia. Un clásico que permanece desde hace 30 años enterrado en el subconsciente colectivo desde que, probablemente, cayera en sus manos en una mala copia VHS. 'Akira' es carne y metal, mente, cuerpo y angustia en una de las películas más influyentes de la historia del cine. No busques “animación” al final de la frase anterior. ¿Acaso no te preguntabas por qué demonios era tan estupenda aquella epopeya superheróica titulada ‘Chronicle’?

Blade Runner

Podría decirse que se trata de la película de ciencia ficción más influyente desde '2001: Una odisea del espacio'. El guión de Hampton Fancher y David Webb Peoples sobre la obra de Philip K. Dick fue un ejemplo de cómo llevar a la gran pantalla universos más o menos imposibles de recrear en el cine. Sobre todo en el cine de 1982. Ridley Scott gozó de libertad y un reparto increíble. Y tanta fue la libertad y tan grande el mundo que adaptar que uno ya ha perdido la cuenta de los diferentes montajes de 'Blade Runner'.

Perseguido (The Running Man)

¿Un concurso de cacerías humanas en prime time que dura menos que el maldito Sálvame Deluxe? No acertaron con el año, porque por desgracia en 2017, no pasó. 'Perseguido' nos cuenta que, quizás, con algo de esperanza, eso sí ocurra este año. La era Reagan daba sus últimos coletazos a la espera de algo mejor, quizás un nuevo régimen de policía militar en las calles y gente perseguida por hacer chistes en las redes sociales del presente futuro. Espera un momento...

La isla

Nos gusta Michael Bay, no podemos evitarlo, pero esta visión renovada y refinada de 'La fuga de Logan' no está entre sus mejores propuestas. La película, una historia de Caspian Tredwell-Owen donde se notan demasiado las cuatro manazas de Roberto Orci y Alex Kurtzman, dos tíos muy cargantes cuando se lo proponen. El resultado, a pesar de los millones y de un casting interesante, está lejos de resultar apasionante. Se parece más al agua de la marca que anuncian en muchos de sus planos.

Daybreakers

En este thriller de terror, los vampiros superan en número a los humanos y cómo los humanos son comida, los vampiros se verán en la encrucijada entre encontrar un nuevo suministro de alimentos o morir de hambre. Es un poco espeluznante comprobar cómo si cambiamos los vampiros por alguna zona del planeta y los alimentos por, bueno, por sustento, estamos atravesando esa misma situación. Desde hace mucho tiempo. Y eso es algo que hace de la peli de los hermanos Spierig otro trabajo interesante. Como todo lo que hacen.