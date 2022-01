4 alucinantes películas de ciencia ficción para ver en Netflix este fin de semana

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y quizá no queráis pasar por el proceso de repasar todos los títulos disponibles en las plataformas de streaming a la que tenéis acceso. Seguro que no soy el único que a veces pierde tanto tiempo haciendo eso que acabe por no ver nada. Es a vosotros a quien quizá os interese echar un vistazo a estas cuatro alucinantes película de ciencia ficción disponibles en Netflix que vamos a hacer a continuación:

'12 monos' ('12 Monkeys')

Se han hecho muchas películas sobre viajes en el tiempo a lo largo de los años, pero si tuviera que elegir solamente una película en la que ese recurso resulta parte esencial de la trama, mi elegida sería esta sensacional película de Terry Gilliam protagonizada por un Bruce Willis ofreciendo una interpretación muy diferente a lo habitual en él.

Adaptación muy libre del aclamado cortometraje 'La Jetée' -podéis verlo en Filmin-, '12 monos' es una película en la que todo brilla, desde los diseños de ese futuro arrasado en el que arranca la historia hasta cómo nos sumerge en el psiquiátrico en el que encontramos a un Brad Pitt que fue aquí donde terminó de despejar cualquier duda que pudiéramos tener sobre su talento interpretativo. Eso sí, no esperéis una cinta en la que el reine el optimismo, ya que aquí prima la sensación de que tanto esfuerzo parece estar condenado a ser en vano.

Crítica en Espinof

'Aniquilación' ('Annihilation')

Alex Garland había demostrado varias veces su talento como guionista antes de probar también suerte en la dirección con una excelente película que ahora mismo no está incluida dentro de ninguna plataforma de streaming. Lo que sí podéis encontrar en Netflix es su segundo largometraje, una obra estupenda con la que creo que incluso superó a su predecesora.

Además, Garland logró aquí salirse con la suya, pues Paramount quería darle un enfoque más comercial, lo que provocó que llegase a decirse que era "demasiado intelectual". Y la verdad es que es una película que no se lo pone fácil al espectador y prefiere provocar angustia, pero sabe muy bien lo que quiere transmitir con ese extraña misión que lleva a cabo un grupo de científicas encabezado por Natalie Portman.

Crítica en Espinof

'La llamada' ('Arrival')

La obra cumbre de la carrera de Denis Villeneuve hasta la fecha, en la cual pudo exhibir todo su talento para la construcción de universos atractivos visualmente sin estar totalmente supeditado a una obra previa con tantísimos seguidores que acaba viéndose sometido a ella en mayor o menor medida.

Capitaneada con mano firme por una Amy Adams que sabe cuándo mostrar su lado más frágil pero también cuando tomar las riendas, 'La llegada' es una obra excepcional de ciencia ficción que equilibra a la perfección el lado más humano de la historia con su componente puramente visual. Todo ello para contarnos un relato sobre la comunicación que te atrapa con su ambición te conquista a través de la emoción.

Crítica en Espinof

'Predestination'

Una de las grandes sorpresas que nos dio la ciencia ficción la pasada década fue esta adaptación del relato de Robert A. Heinlein con la que los Hermanos Spierig nos descubrieron a Sarah Snook, una maravillosa actriz australiana que actualmente podemos ver dando vida a Shix en la imprescindible serie 'Succession'.

Personalmente os recomendaría verla sin saber lo más mínimo sobre su argumento, ya que es una película que sabe muy bien cómo sorprenderte al llevar el concepto de los viajes en el tiempo hasta extremos nunca vistos en la gran pantalla. Un valiente y brillante salto al vacío en el que también resulta esencial la interpretación de Ethan Hawke.

Crítica en Espinof