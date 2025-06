Los infectados de Danny Boyle contra la película más taquillera del año. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Con la noche de San Juan a la vuelta de la esquina —si, como es mi caso, tienes colegas peludos, mucho ánimo—, este viernes 20 de junio llega una nueva dosis de estrenos de cartelera que disfrutar antes de la noche más larga del año. Un puñado de novedades de lo más variopintas que se sumarán a la fiesta de una taquilla que, como era de esperar, levantó cabeza gracias al regreso de Desdentao... pero que deja un dato de lo más preocupante.

Taquilla de dragones y preocupaciones

El pasado fin de semana, nuestras salas de cine superaron la recaudación del ejercicio anterior en más de un millón de euros, llegando a los 5.5 millones en total que estuvieron, en gran medida, en manos de 'Cómo entrenar a tu dragón'. La adaptación en acción real de la cinta animada de Dreamworks sumó 2,8 millones de euros, sacando un buen trecho a una 'Lilo y Stitch' que, con 1,26 millones más en el bolsillo, está cerca de convertirse en el primer título del año en alcanzar la barrera de los 20 millones.

Tras ella, 'Misión Imposible: Sentencia Final' cayó hasta los 0,37 millones, quedando sorprendentemente cerca de una 'Sirat' que continúa dando alegrías con 0,3 millones de euros; suficientes para relegar a la 'Ballerina' de Ana de Armas a la quinta posición con 0,26 millones. Por desgracia, no es oro todo lo que reluce, porque de todos los largometrajes disponibles en cartel, sólo seis han conseguido alcanzar los 100.000 euros de recaudación, abriendo una brecha cada vez más insalvable entre los grandes títulos mediáticos y el resto de apuestas de las distribuidoras.

Los estrenos del 20 de junio de 2025

Pero no caigamos en el catastrofismo, porque esta semana trae bajo el brazo varios bombazos potenciales que, además, pueden atraer a un amplio espectro de público. Estos comienzan por la sorprendente, radical —y, si me preguntan, extraordinaria— '28 años después', que reúne a Danny Boyle y a Alex Garland 23 primaveras después de que pusieran patas arriba el subgénero zombi con la revolucionaria primera entrega de la franquicia.

Si bien los infectados británicos se postulan como los principales candidatos a atraer al respetable en masa, no podemos pasar por alto el estreno de 'Ne Zha 2', la que, hasta la fecha, continúa siendo la película más taquillera del año. La producción china llega a nuestros cines con una buena dosis de épica y buen hacer formal y narrativo capaz de sacar los colores a los grandes estudios occidentales, pero con el gran palo en la rueda de no haber visto la primera parte por estas tierras.

Si las dos principales novedades no sacian tu apetito, 'The Last Showgirl' y el regreso por la puerta de Pamela Anderson —con un reparto espectacular y bajo las órdenes de Gia Coppola— podría; el trío made in spain compuesto por el drama romántico 'Bajo un volcán', la comedia 'Vírgenes' y el drama 'La furgo', o el documental 'Quinografía', que explora la figura del eterno creador de Mafalda, seguro que tienen algo que ofrecerte.

Con la duda de si 'Ne Zha 2' funcionará igual de bien en estas tierras que en su país de origen, y de cómo calará entre el público la delirante propuesta de Danny Boyle en '28 años después', sólo me queda desearte salud y cine mientras posamos nuestra mirada en un horizonte en el que las androides mamarrachas con IA y los bólidos de Formula 1 esperan su momento de gloria en la gran pantalla.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025