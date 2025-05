'Sentencia Final' es puro entretenimiento. No es la mejor 'Misión Imposible' de Tom Cruise pero deja momentos impresionantes

No, Tom Cruise no decepciona. Cruise es Hollywood. Cruise es entretenimiento. Cuando te sientas en la butaca a punto de ver una película suya, sabes que lo vas a pasar bien. Y en cuanto empieza a sonar el popular tema musical de 'Misión: Imposible', el entusiasmo es total. Se nota la emoción en la sala; estábamos todos esperando este momento con muchas ganas.

Incluso en el Festival de Cannes, que reivindica el cine de autor, el cine europeo y la libertad creativa de los artistas. El público ha aplaudido, ha reído y ha gozado como en cualquier otro cine. Durante un rato, durante el tiempo que dura la nueva aventura de Ethan Hunt, todo vibramos con entusiasmo y celebramos la oportunidad de entregarnos a la pura evasión en esa sala oscura. Juntos. De la mano del infalible Tom Cruise.

Sí, me ha gustado 'Misión Imposible: Sentencia Final' ('Mission: Impossible – The Final Reckoning'). Es lo que cualquiera puede esperar de la saga y de un espectáculo de acción liderado por Cruise. Pero... no me ha encantado. La película tiene problemas importantes. No lo suficiente para hundirla, ni mucho menos, pero sí para alejarla de las entregas más inspiradas de la saga (la original de Brian de Palma, 'Protocolo fantasma' de Brad Bird y 'Fallout' de Christopher McQuarrie).

Un episodio 8 que tarda mucho en arrancar... pero cuando lo hace, es increíble

El principal problema de 'Sentencia final', el mayor lastre, ya se veía venir desde la anterior película: es la segunda mitad de otra película. En concreto, 'Misión Imposible: Sentencia mortal' ('Mission: Impossible - Dead Reckoning'), que de hecho tenía "Parte 1" al final del título cuando se estrenó, pero luego lo perdió tras finalizar su carrera por las salas de cine, con una taquilla más baja de lo esperado. Así que en lugar de 'Sentencia mortal. Parte 1' y 'Parte 2', tenemos 'Sentencia mortal y 'Sentencia final'. A estas alturas parece que da un poco igual cómo se llaman, es "la nueva de Misión Imposible" o "la nueva de Tom Cruise". La trama sigue girando en torno a "La Entidad", una poderosa Inteligencia artificial que podría destruir el mundo.

También regresa el otro villano de la última película, Gabriel (Esai Morales), que escapó y sigue teniendo asuntos pendientes con nuestro héroe. Pero 'Sentencia final' no se queda ahí y, como en entregas anteriores, también se recuperan detalles, tramas y personajes de películas anteriores de 'Misión Imposible' para intentar convertir la nueva entrega en la aventura definitiva de la franquicia (como promete el título). Pero hablamos de una gran producción de Hollywood que (según informa Variety) ha costado entre 300 y 400 millones de dólares; una película así necesita arrasar en taquilla, atraer a los cines al mayor número de espectadores posible. ¿Cómo consigues que tanta gente se interese por 'Misión Imposible 8'?

La respuesta del equipo liderado por el guionista, productor y director Christopher McQuarrie es considerar que el espectador de la nueva película no necesita saber, recordar o ver nada antes de comprar la entrada. No tienes que ser fan de la saga, ni siquiera refrescar la anterior mitad de la historia. De hecho, McQuarrie no confía lo más mínimo en la memoria de los espectadores o en su capacidad para concentrarse durante la película o retener información. La película está diseñada para que puedas seguirla incluso si no estás prestando mucha atención. Y claro, esto es un hándicap tremendo para la narración porque no fluye como debería.

'Sentencia final' está llena de exposición, de explicaciones, de recordatorios, de flashbacks, de subrayados y de repeticiones. La misión imposible de McQuarrie es que nadie se pierda, pero al poner en marcha todos estos artefactos, creo que consigue justo lo contrario; que el público desconecte en ocasiones porque da igual, algún personaje va a contar lo que está pasando y lo que tienen que hacer. De hecho, la película tarda mucho en arrancar de verdad. Hay un prólogo que a mí se me hizo eterno, dedicado a recordar lo que pasó en la anterior película y presentar la nueva trama, quiénes juegan y cómo está el tablero.

Puede ser útil para situar a todos los espectadores en la misma página, pero los pegotes informativos plantados por McQuarrie quedan feos y son aburridos. Cuando al fin aparece el título y parece que empieza por fin la nueva misión... resulta que no; hay constantes referencias a lo ocurrido en episodios anteriores. Hay demasiada información y en estas películas no es buena idea: cuanto más explicas, más absurdo suena. En su intento por construir una tensión insoportable (cosa que logra en la segunda mitad de la película), McQuarrie pasa de sutilezas y hace que sus personajes repitan constantemente las amenazas y los riesgos, como si no fueran ya evidentes.

'Sentencia final' lo da todo muy masticado, tanto que en ocasiones llega a ser ridículo, y molesto, como si en lugar de la película todavía estuviéramos viendo un tráiler extendido. De hecho, hay más diálogo y menos acción de lo que esperaba en una entrega que dura casi 3 horas (171 minutos). Eso sí, cuando explota la acción, la película es increíble. McQuarrie no defrauda en ese aspecto. Tras casi una hora muy farragosa y torpe de planteamiento, llega la parte más interesante de la película, y la paciencia del espectador es recompensada. Hay varias secuencias tan impresionantes que uno acaba disculpando todo lo que no funcionaba hasta entonces.

'Misión Imposible: Sentencia final' nos recuerda que el mundo real se parece demasiado a la ficción de Ethan Hunt

La verdad no existe y la guerra es inminente. La película arranca presentando el gran enemigo al que se enfrenta Ethan Hunt: "La Entidad", la malvada IA. Pero Christopher McQuarrie quiere implicarnos en la misión y enlazarla con la actualidad real, alertando al público de algunos de los grandes peligros que amenazan con destruir nuestro mundo, el que hay más allá del cine. 'Sentencia final' nos recuerda que vivimos en un momento delicado al borde de conflictos bélicos internacionales que pueden provocar la muerte de millones de personas, en una realidad donde cada vez es más difícil distinguir la verdad de la mentira.

Todo esto lo va a usar la IA, una entidad sin sentimientos humanos ni otro interés que acumular poder y asegurar su supervivencia. Como en tantas historias de ciencia ficción, el mundo está en peligro, la humanidad se enfrenta a su final por las acciones de una máquina inteligente. Por suerte, aún nos queda el recurso de llamar a Ethan Hunt. Pero Hunt no puede salvar el mundo sin su equipo, sin la ayuda de un selecto grupo de héroes en quien confía su vida. Un detalle bonito de la película es que vuelve a recordar la importancia de contar con un círculo cercano, la "familia" de Hunt.

Pero aquí se da un paso más. McQuarrie se dirige a todo el mundo para pedir que pensemos juntos, que trabajemos juntos, que salvemos el mundo juntos. Que, frente a amenazas inhumanas, seamos más humanos. Uno de los momentos más emocionantes de la película ocurre con la resolución de un conflicto personal que, en lugar de resolverse a través de la violencia, acaba con un sincero apretón de manos. La superación del odio y el entendimiento más básico entre personas que saben que pueden confiar el uno en el otro, porque al final puede que todo dependa de mirar a alguien a los ojos y creer en su palabra y sus buenas intenciones.

.Los enemigos de Ethan Hunt le consideran débil porque es un espía distinto que se preocupa por la vida de los demás, que sufre por su compañeros y sus amigos; pero al final ese vínculo es lo que le hace más fuerte. Porque su "familia" confía en él, siempre, y especialmente en los peores momentos. Porque nunca ha dejado tirado a nadie. Claro, el espionaje no es el trabajo más seguro del mundo, las bajas son normales, aunque dolorosas... Por cierto, además de Cruise y Morales, en esta 'Sentencia final' actuán Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff, Shea Whigham, Angela Bassett, Nick Offerman, Holt McCallany, Hannah Waddingham, Mark Gatiss o Tramell Tillman, entre otros. Un elenco sensacional y otra razón para ver la película.

"Necesito que confíes en mí una última vez", dice Ethan Hunt en esta 'Sentencia final'. Bueno, cada espectador tendrá su opinión sobre esta "última vez"; la mía es que quería ver un desenlace distinto, pero la verdadera prueba de fuego es ver lo que va a pasar a partir de ahora con la franquicia, tras el estreno de 'Sentencia final' (23 de mayo en cines). Y supongo que al final todo va a depender de la gran estrella: Tom Cruise. Esperaba divertirme con 'Misión Imposible: Sentencia final' y así ha sido. Es un gran espectáculo y estoy deseando volver a verla, cuando llegue a los cines y pueda verla con mi cubo de palomitas. Creo que así es como Tom Cruise quiere realmente que la veamos. O sin palomitas, pero en una sala de cine. Juntos.

