¡La humanidad en peligro! 13 grandes películas sobre inteligencia artificial con creaciones mucho más avispadas que ChatGPT

Los tiempos han cambiado —y de qué manera—. Lo que hasta ahora parecía poco menos que una distopía en el imaginario colectivo ha terminado convirtiéndose en una realidad que se está imponiendo poco a poco. No me estoy refieriendo al escenario pandémico que vivimos —que es de hace ya tres temporadas—, sino a la evolución implacable de la inteligencia artificial.

Por suerte para nosotros, las IA se han incorporado a nuestro día a día no para conquistarnos y acabar con la raza humana, sino para facilitarnos las cosas, para hacer temblar a unos cuantos pensando en cómo sus puestos de trabajo podrían ser ocupados por entidades, a priori, no sintientes, y para crear imágenes con severos problemas a la hora de representar manos y dentaduras.

Ya que el mundo tiene proyectada, al menos, parte de su mirada sobre ellas, vamos a recomendar trece largometrajes en los que la Inteligencia Artificial tiene un peso específico. Y si os quedáis con ganas de más, siempre podéis echar un vistazo a nuestras listas con las mejores películas de ciencia ficción, las mejores películas de acción o los mejores animes de los últimos años.

'Terminator 2: El juicio final' ('T2 - Terminator 2: Judgment Day', 1991)

Dirección: James Cameron

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen

No diga "cine de acción", diga 'Terminator 2'. Este es uno de los casos en los que una secuela se las apaña para devorar a su predecesora original y, además de conseguirlo por sus espectaculares setpieces y por la impecable dirección del maestro James Cameron, lo hizo gracias al modo en que expandió la historia sobre la temible Skynet y su cruzada por acabar con la humanidad.

'Alien, el octavo pasajero' ('Alien', 1979)

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Sigourney Weaver, John Hurt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, Ian Holm

Seguimos con los clasicazos, esta vez de la mano de un Ridley Scott que rozó el cielo —si es que no lo tocó de lleno— con 'Alien, el octavo pasajero'. En esta joya, la amenaza del Xenomorfo, de un calibre gigantesco, puede llegar a quedar eclipsada por los peligros de la inteligencia artificial y la vida sintética personificados por el inolvidable Ash de Ian Holm. Su "muerte", a día de hoy, sigue siendo espeluznante.

'Ex Machina' (2014)

Dirección: Alex Garland

Reparto: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno

En 2014 fuimos testigos de uno de esos debuts impropios de un primerizo en el mundo de la dirección cinematográfica. Por aquél entonces, Alex Garland nos sirvió en bandeja de plata 'Ex Machina'; una clase magistral en clave sci-fi con un trío protagonista tan infalible como la fotografía de Rob Hardy, y que lleva al extremo las bases del test de Turing.

'Moon' (2009)

Dirección: Duncan Jones

Reparto: Sam Rockwell, Kaya Scodelario, Matt Berry, Malcolm Stewart, Benedict Wong

Otro de esos debuts que cortaron el aliento a propios y extraños fue el de Duncan Jones, cuya 'Moon' merece figurar en toda lista que se precie con los mejores títulos de ciencia ficción de lo que va de siglo. En esta ocasión, la IA juega un papel secundario en una trama que versa sobre otros temas —que no desvelaré, por si las moscas—, pero la encantadora GERTY de Kevin Spacey logra robar protagonismo al personaje de Sam Rockwell.

'Matrix' ('The Matrix', 1999)

Dirección: Lana y Lily Wachowski

Reparto: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Hugo Weaving

Pocas formas se me ocurren de cerrar un siglo que con una película tan revolucionaria como 'Matrix'. El magnum opus de las hermanas Wachowski puso patas arriba el cine de grandes estudios gracias a sus efectos visuales, a su estética y a su concepción del blockbuster mientras retorció los cerebros del respetable con su distopía cyberpunk en la que las máquinas nos utilizaban como si fuésemos pilas de Duracell.

'I.A. Inteligencia Artificial' ('A.I. Artificial Intelligence', 2001)

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, William Hurt

Puede que pequemos de obvios, pero en una lista sobre películas con inteligencias artificiales de por medio tenía que aparecer... 'Inteligencia Artificial'. El proyecto que inició Stanley Kubrick en la década de los 70 terminó cayendo en manos de Steven Spielberg en los albores del siglo XXI, traduciéndose en una aventura encantadora con uno de los epílogos más alucinantes que nos hayamos llevado a las retinas.

'2001: Una odisea del espacio' ('2001: A Space Oddisey', 1968)

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter

Era de esperar, pero no podíamos dar forma a esta selección sin contar con la que, probablemente, sea la inteligencia artificial más célebre del séptimo arte. Hal 9000 sólo necesitó una luz roja y la voz de Douglas Rain para convertirse en un icono pop y para alzarse como perfecto catalizador para el magnífico estudio sobre la condición humana del maestro Stanley Kubrick.

'Blade Runner' (1982)

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos

Da igual cuál de sus tropecientos montajes decidas ver; 'Blade Runner' siempre será una maravilla —más o menos obvia dependiendo de la versión, eso sí—. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Es Deckard un replicante? ¿Son los sintéticos más humanos que los propios seres humanos? Las preguntas que lanzan este clásico de Ridley Scott siguen resonando hoy en día, asegurando que el legado de esta joya no se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia.

'Her' (2013)

Dirección: Spike Jonze

Reparto: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt

He de reconocer que no soy un particular defensor de la 'Her' de Spike Jonze, —puede que por su apuesta estética o por el bigote de Joaquin Phoenix, quién sabe—, pero al César lo que es del César. Esta antiutopía blackmirroresca, extrañamente romántica y no exenta de encanto supo capturar a la perfección el alma de su protagonista y, de paso, rompernos el corazón.

'Transcendence' (2014)

Dirección: Wally Pfister

Reparto: Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Kate Mara, Morgan Freeman, Cillian Murphy

Puede que no sea la mejor película que encontrarás en este artículo, pero hay que reconocer que el punto de partida de 'Transcendence' es interesantísimo. Sí, Wally Pfister es mucho mejor DOP que director, y la narrativa del filme divaga en exceso durante su segunda mitad, pero sus desbarres filosóficos y su visión sobre los peligros de la tecnología y la inteligencia artificial colectiva bien merecen un visionado.

'Vengadores: La era de Ultron' (Avengers: Age of Ultron, 2014)

Dirección: Joss Whedon

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner

En su momento no terminé de comulgar con ella, pero, a día de hoy, cuanto más veo 'La era de Ultrón', más me gusta. La segunda aventura de 'Los Vengadores' de Joss Wheddon consigue lo imposible; combinar un espectáculo palomitero cien por cien marca de la casa Marvel con un poso filosófico —más o menos ligero— sobre la IA y su naturaleza como ser no sintiente, pero sí inteligente.

'Ghost in the Shell' ('Kokaku Kidotai', 1995)

Dirección: Mamoru Oshii

Reparto: Atsuko Tanaka, Aiko Otsuka, Koichi Yamadera, Tessho Genda, Shigeru Chiba, Yutaka Nakano

Pasan los años y pocos —muy pocos— animes logran igualar a una 'Ghost in the Shell' de Mamoru Oshii que mejora con el tiempo. Además de contar con una animación realmente espectacular, esta obra maestra es lo suficientemente intrigante en su trama y rica en su discurso como para continuar enamorando casi tres décadas más tarde.

'Upgrade (Ilimitado)' ('Upgrade', 2018)

Dirección: Leigh Whannell

Reparto: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Simon Maiden

Vamos a cerrar esta selección con un poco de juerga ultraviolenta cargada de acción. 'Upgrade' es un thriller de venganza de manual, pero al introducir el factor de los implantes y las inteligencias artificiales en la fórmula, la cosa gana los suficientes enteros como para destilar esencia de título de culto moderno. Sangre, una realización impecable de Leigh Whannell y un tercer acto asombroso para una delicatessen que pasó injustamente desapercibida.

