“A los tíos les dan vía libre”. Charlize Theron critica el doble rasero de Hollywood con hombres y mujeres en el cine de acción

Como decía Joe Hallenbeck, el personaje de Bruce Willis en ‘El último Boy Scout’ , el cielo es azul, el agua moja… y Hollywood tiene un claro doble rasero en lo que respecta al tratamiento que da a actores y actrices respectivamente. Bueno, en realidad concluía su reflexión afirmando que las mujeres tienen secretos, pero me ha parecido bien empezar así el texto.

La cosa es que hay muchos frentes abiertos entre el trato que se da a los hombres y mujeres que se ponen frente a las cámaras en la Meca del cine, incluyendo el edadismo -sigue siendo habitual tener parejas con grandes diferencias de edad o a actrices de 30 años haciendo de madres de adolescentes- o las diferencias salariales, pero Charlize Theron acaba de abrir otro interesantísimo melón.

Segundas (y terceras) oportunidades

Durante una entrevista con The New York Times , la estrella sudafricana denunció la doble vara de medir la industria estadounidense en lo que a cine de acción se refiere, asegurando que los estudios sólo permiten fracasar una única vez a las mujeres que se aventuran en el género. Los hombres, por su parte, parecen poder tener varios patinazos en taquilla y seguir encadenando papeles en los que reparten plomo y galletones a diestro y siniestro.

“Sí, es más difícil. Eso se sabe. Las películas de acción con protagonistas femeninas no reciben luz verde tan fácilmente como las que tienen protagonistas masculinos. Lo que siempre me frustra es el hecho de que a los tíos les dan vía libre.

Cuando las mujeres hacen esto y la película quizá no termina de funcionar, no necesariamente vuelven a tener otra oportunidad. Con esta película éramos muy conscientes de que teníamos todos los ojos encima. No es un riesgo que los estudios quieran asumir, pero sí lo asumen muchas veces con el mismo tipo, aunque tenga un historial de películas de acción que no han funcionado demasiado bien”.

A pesar de que ‘Aeon Flux’ tuvo un resultado más que decepcionante en el box office, recaudando únicamente 52 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 65 millones, Theron se las ha apañado para desafiar al sistema y reivindicar su figura como estrella de acción de éxito, encadenando éxitos en joyas como ‘Mad Max: Furia en la carretera’ , sagas como ‘Fast & Furious’ o títulos nada desdeñables como la espectacular ‘Atómica’ de David Leitch.

No obstante, alcanzar este estatus y continuar disfrutando de él en largometrajes como la recién estrenada secuela de ‘La vieja guardia’ ha tenido un precio a pagar con la forma de diferentes cirugías y lesiones derivadas de la alta demanda física de estos roles. Esto, por otro lado no ha impedido que en ‘La vieja guardia 2’ se colgase de un helicóptero en pleno vuelo al estilo Tom Cruise así que algo me dice que, mientras el cuerpo aguante y los estudios sigan abriéndole la puerta, vamos a tener a Charlize dando palizas para rato.

