6 películas y 5621 millones recaudados. En 2026 vuelve la saga de animación más taquillera de la historia con su aventura más sorprendente hasta ahora

Vuelven las criaturas amarillas preferidas de millones de espectadores

La avalancha de adelantos publicados con motivo de la Superbowl nos ha recordado algunas de las películas más esperadas del año. Entre ellas se encuentra 'Minions & Monsters', la nueva película de la saga de animación más taquillera de todos los tiempos. Y además promete ser la más inusual hasta ahora si nos fiamos de lo que podemos ver en su tráiler.

La aventura más insólita de los Minions

La premisa de 'Minions & Monsters' nos propone que tres de estas simpáticas criaturas amarillas intenta cumplir su sueño de convertirse en cineastas durante los años 20 del siglo pasado. Para ello viajan a Hollywood, donde descubren un libro de hechizos y accidentalmente invocan a un monstruo.

Minions Monsters

A priori, 'Minions & Monsters' parece una película totalmente desvinculada de Gru, el villano favorito de muchos que ejercía como jefe de estos seres amarillos. De hecho, situar la acción en el pasado parece la solución perfecta para poder prescindir de ese personaje y que no haya ningún tipo de problema de continuidad. Tampoco es que la franquicia haya hecho nunca especial caso a esto, pero bueno.

Os recuerdo que el universo iniciado por 'Gru, mi villano favorito' consta ya de 6 películas que suman una recaudación mundial de 5621 millones de dólares. Eso no solamente la convierte en la franquicia animada más taquillera de todos los tiempos, pues también ocupa un lugar privilegiado entre cualquier tipo de saga cinematográfica.

El estreno exclusivo en cines de 'Minions & Monsters' está previsto para el 1 de julio de 2026.

