A una semana de las nominaciones, estas son las 3 series nuevas que se merecen arrasar en los Emmy 2025

Queda una semana para que comience oficialmente la cuenta atrás de los premios más importantes de la televisión. La 77ª edición de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre y dos meses antes, en concreto dentro de justo una semana, conoceremos las que para los académicos han sido las mejores series de la temporada 2024/2025.

Así, en lo que esperamos a saber qué pasa el 15 de julio, cuando se sepan las nominaciones, voy a destacar las que para mí son las tres series nuevas que sí o sí tienen que tener no un hueco sino que deben dominar en las principales categorías.

Mejor comedia: 'The Studio'

The Studio

Estoy bastante seguro de que la gran batalla en las categorías de comedia no va a ser tanto entre 'The Bear' (por su temporada 3, ojo, no por la última) y 'Hacks' sino entre esta última y 'The Studio'. La Academia de televisión ha demostrado bastantes veces (ahí tenemos la icónica '30 Rock') lo que les gusta un buen ejercicio de comedia meta y la sátira propuesta por Seth Rogen y cómplices no ha bajado de la excelencia.

Es mordaz en su retrato de la industria y, a la vez, capaz de tener a medio Hollywood en su bolsillo. Va a ser, en ese sentido, muy interesante verla cómo contendiente contra 'Hacks' que, si bien no va tan "a saco" sí que ha tenido una temporada centrada en el mundo de los late shows y sus batallas.

Hablando de batallas, ya de por sí diría que las categorías de dirección y guion van a ser muy reñidas entre cierto triunvirato ('The Studio', 'Hacks' y 'The Bear') de comedias que juegan en otra liga en unas categorías en las que creo que las series veteranas parten con bastante ventaja frente a las novedades.

Mejor drama: 'The Pitt'

The Pitt

Voy a ser claro. Cualquier categoría en la que no esté nominada 'The Pitt' es no apreciar la buena televisión de toda la vida. Sí, es serie de plataformas, pero el drama hospitalario de Max hace un estupendo trasvase de esas ficciones en abierto que nos dejaban semana tras semana pegados al televisor. Con esto no quiero decir que vaya a ganar todo. Pero debería. Y 'Paradise' también.

En medio de toda una marabunta de series de todo tipo, desde procedimentales hasta adictivos thrillers, la existencia de este turno infernal de urgencias ha sido refrescante sin necesidad, incido, de reinventar la rueda. Porque más allá de ser un drama en tiempo real, con cada episodio narrando una hora de un turno de 15, lo que han hecho R. Scott Gemmill, John Wells y Noah Wyle ha sido algo formidable.

Su mayor obstáculo es la existencia de 'Separación' que copará la mayoría de nominaciones. Pero, sinceramente, creo que este drama hospitalario está por encima de la distopía laboral de Apple TV+ y de las nuevas temporadas de 'The White Lotus', 'The Last of Us', por decir las grandes favoritas para los premios.

Mejor miniserie: 'El Pingüino'

El Pingüino

Curiosamente, mi miniserie favorita de este curso televisivo es la única serie estrenada en 2024 de este pequeño listado. Y eso es partir con cierta desventaja a ojos de los académicos. Aquí más que probablemente los académicos se dejen arrastrar por la también magnífica 'Adolescencia', que ha sido uno de los grandes fenómenos de la temporada. No podemos negar que 'El Pingüino' fue una de las mejores series de HBO de 2024... y en general del recién acabado curso televisivo.

Una fantástica mirada al villano de Batman que demuestra lo bien que lo hacen en DC cuando quieren y le ponen ganas y mimos. Y no, no lo digo en comparación con las mucho menos lustrosas series de Marvel de este curso (quizás la única que le va a la zaga sea 'Daredevil: Born Again'). Un estupendo drama criminal que merece nominaciones tanto para Colin Farrell como para Cristin Milioti, que ha resultado ser toda una revelación para los que no la conocían y toda una demostración de por qué nos gusta a los que sí.

Por otro lado, creo que este curso televisivo sigue la línea del anterior, con pocas miniseries que hayan recibido el entusiasmo unánime de público y crítica. Por mi parte, quitando a 'El Pingüino' y ya la nombrada 'Adolescencia', creo que la que más se merece un reconocimiento amplio es la absorbente 'No digas nada', también de 2024.

