Tenemos que hablar de 'Paradise'. El sensacional thriller de Disney+ acaba de emitir un excelente episodio que es la envidia del mejor cine de catástrofes

A estas alturas del concierto acabo de caer en la cuenta de que más allá de una pequeña recomendación cuando se estrenó, no hemos hablado en condiciones de uno de los thrillers de este 2025 en cuanto a televisión se refiere. A punto de acabar su primera temporada en Disney+, ha llegado el momento de ponernos serios y afirmar que 'Paradise' nos está dando todo lo que pedíamos y más.

Tanto es así, que 'El día', el episodio 1x07 de la serie, puede ser seria candidata al título de mejor episodio de este año. Toda una magnífica lección de televisión y cómo tener al espectador pegado a la pantalla durante nada menos que 60 minutos. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Creo que ya es momento de dejar de hablar con la boca pequeña sobre el gran giro inicial de 'Paradise'. En los instantes finales del primer episodio, descubríamos que esa pequeña ciudad en el que se ambienta la acción y donde el presidente de Estados Unidos (James Marsden) es asesinado, es en realidad una urbe subterránea construida bajo una montaña de Colorado: el mundo ha acabado y estos son los selectos últimos supervivientes.

El día de mañana

De esta manera, la serie creada por Dan Fogelman ('This is us') nos lleva por un thriller con doble misterio: ¿quién mató al presidente?, con su jefe de seguridad Collins (Sterling K. Brown) intentando navegar en una conspiración, y un segundo misterio sobre cómo acabó el mundo y cómo "Sinatra" (Julianne Nicholson) parece estar a los mandos de todo.

Un doble misterio que se despliega en lo que a todas luces es una serie absolutamente absorbente, recogiendo lo mejor de los thrillers de conspiración con la maestría de manipulación emocional que maneja Fogelman. Esto hace que, aun pecando bastante de anticipar acontecimientos (no termina de traspasar la línea de lo previsible pero casi), estemos bastante dentro de la propuesta.

En líneas generales, 'Paradise' es ligera y bastante entretenida, pero cuando se pone seria es capaz de superar a muchas series (y películas) de televisión del mismo palo. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el episodio emitido este pasado martes 25 de febrero: una de las mejores hora del género de catástrofes de los últimos tiempos.

Con guion de John Hoberg y dirección de Glenn Ficarra y John Requa, 'El día' nos lleva, casi en tiempo real al momento en el que todo se va a la mierda. Si hasta el momento nos habían ofrecido flashes vagos de qué había pasado (se insinuaba tanto un escenario de apocalipsis natural como de guerra nuclear), ahora era el momento de mostrar lo que había pasado.

Una erupción supervolcánica en la Antártica ha fundido kilómetros cúbicos de hielo: el caos recorre todo el mundo en lo que el nivel del mar crece 90 metros de golpe y a base de megatsunamis (muy 'El día de mañana'). En la televisión asistimos a la destrucción de Australia, Nueva Zelanda, Indonesia... las grades superpotencias saben que esto es un sálvese quien pueda y una catástrofe nuclear también es inminente.

En la Casa Blanca todo el mundo está nervioso, con solo unos pocos siendo conscientes de que llega el final de los tiempos y hay que activar Versailles, el protocolo de evacuación para unos selectos afortunados. No me voy a adentrar demasiado en qué pasa pero, digamos, todo está narrado con una maestría impresionante.

Quizás, desde 'Chernobyl' no lo había pasado tan mal viendo un desastre en ficción. El ofrecer un panorama tan creíble la hace una posibilidad aterradora; amén del gancho emocional que ya de por sí ofrece (la lucha de Collins por poner a salvo a su mujer, los trabajadores de la Casa Blanca viendo que todo se acaba, la pelea entre Collins y Cal, etc.), hace que sea imposible mirar a otro lado.

Puede que 'Paradise' no convenza del todo a los telespectadores más exigentes, pero el caso es que por episodios como estos merece mucho la pena. Todo un gustazo que le da un sabor especial a una serie, tan ligera como sensacional y emocionante.

