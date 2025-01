'Paradise' tiene un giro que lo cambia todo. Su creador lo mantuvo en secreto como rebeldía en la era de los spoilers

Recién estrenada en Disney+, la estupenda 'Paradise' ha llegado como un absorbente thriller estrenado entre cierto secretismo en cuanto a lo que pasaba en ella. De hecho, no fue hasta que se lanzó el tráiler hace un par de meses que no empezamos a saber más detalles de ello.

Un aura de cosas mantenidas en secreto que incluyó un giro sorprendente al final del primer episodio. Algo que pretendía desde el comienzo su creador, Dan Fogelman, que quiso repetir la jugada que ya realizó en 'This Is Us' al pillarnos completamente desprevenidos en los últimos (y lacrimógenos) instantes de su primer episodio.

El guionista, que se reúne con uno de los protagonistas de aquella, Sterling K. Brown, reconoce que fue muy consciente de que han pasado muchos años desde su drama familiar y eso incluye una cultura bastante distinta de «Internet y cómo los spoilers se ponen ahora en los titulares», según asegura en una reciente entrevista para Deadline.

Supervivientes del spoiler

Una lucha contra los spoilers que viene, en gran parte, por su amor por 'Survivor':

«Soy un gran fan de Survivor. Todavía veo Survivor y me vuelvo loco cuando en uno de mis timelines voy a mirar el teléfono y ponen la foto de la persona expulsada antes de que haya visto el episodio.»

Con eso en mente, trabajó con los dos misterios principales de 'Paradise' para que la gente pudiese llegar lo más "virgen" posible a su visionado. De hecho, como curiosidad, contaros que uno de los puntos que, como prensa, no podíamos tocar hasta horas después del estreno de la serie era precisamente este giro.

«Quieres que la audiencia lo experimente fresco y que no tenga que cerrar sus ojos cada vez que ven algo sobre la serie que un gran periodista escribe. Es un baile complicado en el que debes cerrar los ojos esos días y desear lo mejor. Los días que eras capaz de ver 'El sexto sentido' cuatro semanas después del estreno y sin saber el secreto han pasado tristemente al menos que estés activamente defendiéndote contra los spoilers. Así que el gran velo de secretismo fue porque había un gran giro al final del piloto y quería que tanta gente como fuera posible lo experimentasen de la misma manera que los primeros espectadores.»

La verdad, la estrategia diría que les está funcionando. O, al menos, la serie está dando que hablar y siendo un éxito en Disney+, donde se ha situado entre lo más visto de la plataforma.

