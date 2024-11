El creador de 'This is Us' se reúne con Sterling K. Brown en este prometedor thriller político. Disney+ acaba de desvelar su tráiler y fecha de estreno

Desde que supe de su existencia tuve claro que era una de las series más prometedoras y esperadas de 2025 y su recién lanzado tráiler acaba de acrecentar mis ganas de verla. Está creada por Dan Fogelman ('This is Us') y supone su reunión con uno de los protagonistas del lacrimógeno drama, Sterling K. Brown.

Además del tráiler, Disney+ acaba de desvelar el 28 de enero como la fecha de estreno de 'Paradise', un thriller político que nos lleva a un impactante asesinato. Si bien la sinopsis no dice mucho de esto, el tráiler nos dice que la víctima es ex presidente de los Estados Unidos (James Marsden) y el principal sospechoso es Cal (Brown).

American drama

Todo esto, como se intuye, nos meterá en una red de mentiras, secretos y demás. Junto a Brown y Marsden, la serie cuenta en su reparto también con Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin y Percy Daggs IV.

Si bien esta es la primera serie creada por Fogelman desde 'This is Us', el guionista ha estado estos años ejerciendo de productor ejecutivo de 'Solo asesinatos en el edificio'. Mientras a Sterling K. Bown no le hemos dejado de ver en todos estos años, destacando 'American Fiction'

