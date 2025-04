El plano secuencia más alucinante que he visto nunca está en esta fascinante película y puedes descubrirla en streaming

La serie de 'Adolescencia' ha despertado un inesperado debate sobre los planos secuencia. Este recurso cinematográfico se ha utilizado con mejor o peor resultado en muchas otras películas y series antes, pero pocas veces nos ha cortado el aliento como lo hizo el plano secuencia de 'Largo viaje hacia la noche', que podéis ver en Filmin.

Largo viaje hacia el recuerdo

Un hombre regresa a su ciudad natal en busca de la mujer a la que amaba. Sueño, realidad y memoria se entrelazan en su camino, evocando a cada paso que da el recuerdo envolvente de un amor que no pudo ser y que parece condenado a no poder olvidar jamás.

'Largo viaje hacia la noche' ('Diqiu zuihou de yewan', 'Long day's journey into the night') es una película china de 2018 de 133 minutos de duración. Está dirigida por Bi Gan ('Kaili Blues') y protagonizada por Huang Jue y Tang Wei ('Decision to leave').

Desde un buen principio, la cinta establece su tono con la primera frase que escuchamos de su protagonista: "Siempre que la veía sabía que estaba soñando otra vez". Así nos da esa primera pista de que no vamos a ver una historia contada de manera lineal, sino que más pronto entramos en este juego constante entre realidad, ensoñación y recuerdo.

Al igual que 'Deseando amar' narraba su historia de amor sobre las elipsis y los momentos fugaces que atisbábamos de esa pareja, aquí vamos reconstruyendo el romance entre los dos personajes principales mediante breves instantes que a veces cuesta dilucidar si sucedieron de verdad o solo es la imagen estilizada que le devuelven los sueños al protagonista, como si mirara sus recuerdos a través de un prisma.

Más que para generar intriga por averiguar qué sucedió uniendo esos recuerdos fragmentados, lo que consigue la narración de la película es envolvernos en una atmósfera onírica que te absorbe y te mete de lleno en ese estado de ánimo melancólico en el que es tan tentador caer, ya que el presente jamás podrá competir contra el recuerdo idealizado del eterno "cualquier tiempo pasado fue mejor".

Cuando creemos que es el momento en que pasado y presente colisionen, comienza la segunda mitad de la película y nos deja sin palabras. Desde que aparece por fin el título hasta el final, vemos un larguísimo plano secuencia de 55 minutos de duración en el que acompañamos al protagonista sin corte alguno.

Un auténtico hallazgo técnico que corta la respiración (no puedo sacarme de la cabeza el momento en el que "vuelan") y, lejos de provocar ese frenesí e inmediatez que a menudo buscan los planos secuencia inmersivos de otras películas y series, aquí ejerce un efecto hipnótico que te sumerge todavía más en la acción, pero desde la fascinación pausada.

El efecto dramático supera su valor como virguería técnica (aunque, insisto, también tiene un mérito impresionante), logrando uno de los planos secuencia más impactantes y enigmáticos que he visto en cine. Una lástima no poder disfrutar de la experiencia completa, ya que ninguna de las ediciones domésticas de la cinta en España incluyen la posibilidad de ver esa segunda mitad en 3D, tal como se rodó originalmente.

Sin duda, 'Largo viaje hacia la noche' es una de esas películas que te cautiva y permanece contigo tiempo después de haber concluido. Su magnético montaje y su forma de envolverte con la música llegan a su cénit en ese espectacular plano secuencia y nos arrastra hacia esa melancolía, como si fuera algo que pudiéramos tocar. Si aún no la habéis descubierto, podéis recuperarla en streaming.

