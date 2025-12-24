Hoy en streaming, el cuento de Navidad más gamberro de los 80. Todo un clásico del cine familiar que sigue siendo irresistible

Volver a ver 'Gremlins' siempre es una experiencia que disfruto como si fuera la primera vez. El cuento navideño de Joe Dante estrenado en 1984 está perfectamente integrado en el imaginario colectivo, con Gizmo, las tres reglas y el caos que viene después, pero seguir viéndola año tras año cuando llega la Navidad lo convierte en un clásico irresistible.

La historia de Rand Peltzer, un inventor con mala suerte que compra un extraño Mogwai en una tienda del barrio chino como regalo de Navidad para su hijo Billy, sigue funcionando como una fábula retorcida sobre el consumo irresponsable. Gizmo es adorable, sí, pero también es el anzuelo perfecto para una película que juega constantemente a engañar al espectador, porque empieza siendo cine familiar y acaba convirtiéndose en una sátira oscura, con humor negro, violencia y un espíritu profundamente gamberro.

Sigue siendo perfecta

'Gremlins' marcó a toda una generación y es una película imposible de imitar -ya lo vimos con 'Critters' o 'Ghoulies', que aunque tienen su encanto, no llegan a tener ese equilibrio imposible entre ternura, terror y mala leche-. Salvo algunos elementos problemáticos al principio y al final que tienen que ver con ciertos estereotipos asiáticos, la película se mantiene sorprendentemente sólida y sigue sabe envejecer con coherencia.

Por otro lado, las criaturas siguen siendo el gran pilar del filme. Las marionetas de los Gremlins están entre las mejores de los años 80, y Gizmo sigue siendo una obra maestra de diseño y animación. Joe Dante entiende perfectamente que su encanto no debe explotarse en exceso: es adorable, pero no empalagoso. Y la decisión de Steven Spielberg de mantener a Gizmo como un Mogwai bueno es clave para que la película funcione, ya que permite ese contraste constante entre la inocencia y el caos absoluto que llega después.

Y ese contraste es cuando la película se vuelve más oscura. Cuando los Mogwai comen después de medianoche, 'Gremlins' se vuelve viscosa, grotesca y violenta, a pesar de ser una película asociada a la Navidad. Aun así, el diseño detallado de cada criatura y sus travesuras constantes convierten el horror en algo divertido y generan una mezcla irresistible que conecta tanto con los niños como con los adultos.

Hay un control del tono absoluto. 'Gremlins' da miedo cuando quiere dar miedo y es desternillante cuando quiere también. La puesta en escena aprovecha el ambiente navideño para crear contrastes inquietantes y la banda sonora de Jerry Goldsmith es sencillamente brillante.

Más allá de ser entretenidísima y un imprescindible cada Navidad, 'Gremlins' es también una sátira muy clara sobre el consumismo y la irresponsabilidad. Es imposible no ver en ella una crítica al capitalismo y al impulso de comprar sin pensar en lo que implica. Quizá por eso resulta tan fácil identificarse, incluso un poco, con los gremlins: criaturas nocturnas, caóticas y que adoran el caos. A diferencia de otros clásicos ochenteros que siguen funcionando gracias nostalgia, 'Gremlins' sigue siendo arrolladora.

La tenéis en HBO Max, Movistar Plus+ y Filmin.

En Espinof | Las 36 mejores películas de Navidad de la historia

En Espinof | Dos de las más populares cintas de los ochenta cambiaron el cine: así es la historia de cómo nació la clasificación PG-13 en Estados Unidos