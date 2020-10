'Gremlins': un perfecto balance de comedia y terror en este clasicazo navideño de Joe Dante

Esta tarde a las 18:00 laSexta emite todo un clásico del cine de los ochenta: 'Gremlins', cinta de 1984 ideada por dos de los mayores responsables de cómo nos ha transformado el cine a toda una (o varias) generación: Joe Dante como director y Chris Columbus ('Solo en casa') como guionista. Bueno, también estaba rondando un tal Steven Spielberg como productor ejecutivo vía Amblin.

Inspirada por los sonidos que hacían los ratones en las paredes del apartamento de Columbus, la historia comenzaba con un mediocre inventor que se hace con un mogwai, una aparentemente tierna criatura cuyo cuidado exige tres reglas inquebrantables: no acercarla a la luz del sol (o brillante), no darle agua y, más importante, nunca darle de comer después de medianoche.

Si no habéis visto la película ya os podéis imaginar que esta compra un tanto clandestina va a acabar como el rosario de la aurora. Y, sí, estamos en navidad... por lo que tenemos toda una situación de pesadilla durante las fiestas más queridas.

Navidad de mogwais

En el reparto se encuentran Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Polly Holyday, Dick Miller, Frances Lee McCain, Glynn Turman, Keye Luke y Scott Brady, entre otros. Además, Howie Mandel y Frank Welker ponían voces a Gizmo y Stripe respectivamente.

Aún recuerdo la primera vez que 'Gremlins' se cruzó en mi vida. Fue en un pase televisivo (me imagino que en TVE 1, pero no estoy seguro) y yo era bastante pequeño. No me enteré de mucho pero la película me caló. Pasé un buen rato con ella pero también tenía escenas en las que me escondía en la manta. Esto era una barbaridad. No lo sabía todavía, pero era mi tipo de barbaridad.

Y es que la película llegó en una era en la que esa mezcla de humor y terror se había vuelto tremendamente popular. Buena muestra de ello eran 'Un hombre lobo americano en Londres' de John Landis o la 'Creepshow' de George A. Romero, recientemente resucitada como serie de televisión.

Por suerte o por desgracia (yo diría que lo primero) 'Gremlins' tuvo un inteligente lavado de cara para hacer la película algo más familiar. Se suavizaron escenas que eran excesivas pero eso no evitó que perdiese un ápice de genialidad en su ejecución. Creo que, de hecho, esto ayudó mucho a llegar a todo el público y convertirse en todo un éxito.

Su estreno en verano de 1984 la situó solo por detrás de 'Cazafantasmas' en su fin de semana de debut. Más de 148 millones de dólares en ese año la colocó entre las películas más vistas de ese año conformando un top 5 completado por la mentada 'Indiana Jones y el templo maldito', 'Superdetective en Hollywood', 'Cazafantasmas', y 'Karate Kid'. Vaya añito.