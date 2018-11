Todas las películas de Joe Dante ordenadas de peor a mejor

Es un maestro del entretenimiento que no está recibiendo el cariño que merece por parte de la industria. Joe Dante, al igual que otros tantos pioneros (Landis, Carpenter, Cohen), perdió su sitio en la meca del cine cuando las cosas empezaron a cambiar y el entretenimiento artesanal dejó paso a los efectos especiales genéricos, los guiones con plantilla y las estrellas fugaces forzosas.

Con el reciente anuncio de una adaptación de una de sus películas más icónicas a la pequeña pantalla, 'Exploradores', es el momento de recordar que Joe Dante es un maestro con una filmografía con la que muchos directores en activo solo podrían soñar. Vamos a repasar la filmografía del maestro en nuestro ranking de hoy.

The movie orgy (1968)

Hace casi diez años tuvimos la oportunidad de ver el "ultimate cut" de 'The Movie orgy' en un vacío cine de Sitges. La culpa no fue de Dante, ni de los 280 minutos de duración de este monstruo de bobinas. La culpa fue de una de las tormentas más increíbles que recuerdo allí. 'The movie orgy' no es una película, es un excesivo mashup de nostalgia, clips de cine de los 50 y los 60, anuncios o clips musicales. Un trabajo inclasificable que llegó a tener una duración de siete horas.

Esas locas del cine (1976)

'Hollywood Boulevard' fue el debut de Allan Arkush y Joe Dante, amigos y colaboradores. La película se realizó como resultado de una apuesta entre Jon Davison y Roger Corman para ver quién era capaz de rodar la película más barata para New World Pictures. Construida a base de retales de la productora, Corman afirmó en su momento que se trataba de "la mejor película hecha en diez días".

Rock 'n' Roll High School (1979)

El agotamiento hacía mella en Allan Arkush, por lo que Dante echó una mano en la finalización del rodaje.Su aportación fue escasa, algo menos de diez minutos dentro de un largometraje que superaba los 90, pero ahí estaba Dante. Y los Ramones. Y un cartel mucho mejor que una película mediocre, que, al menos, dejaba uno de los mejores videoclips de la banda.

Exploradores (1985)

En realidad no podía salir bien. Dante venía de encadenar los rodajes de 'En los límites de la realidad' (menudo rodaje de pesadilla) y 'Gremlins', con cansancio acumulado y la duda sobre si debería entrar en faena o no. Además, el estudio cambió de dueños a mitad de rodaje, y las prisas y las nuevas peticiones dejaron provocaron el producto algo desangelado pero lleno de amor y látex que es la película.

Miedos 3D (2009)

Antes de 'Super 8', y con mucho menos dinero, Dante devolvía el universo y ambientes Amblin que tan bien conocía a una era donde el cine juvenil había perdido la inocencia. De resultado irregular, con muchos de los defectos de sus obras menos afortunadas, la película tiene en realidad el mérito de haber sido rodada en tres dimensiones, algo que su director siempre ha tenido en la sangre.

Pequeños guerreros (1998)

Aunque va sobrada de mala uva DANTEsca, a estos pequeños guerreros les faltaba algo más de amor. De lo que sí va sobrada es de señas de identidad, secundarios de siempre y grúas sobre urbanizaciones de ensueño. Y que no se me pase aplaudir la última secuencia, puede que lo mas bonito y emotivo del bueno de Dante.

Enterrando a la Ex (2014)

Divertida, moderna y con personajes entrañables que proclaman amor por el género en cada maldita sílaba. La música es como la de antes y una inesperada coherencia para con el resto de la filmografía de Dante sobrevuela su escasa hora y media. Básicamente, lo que muchos intentan lograr hoy día pero no pueden ni acercarse.

Piraña (1978)

Todo está en su sitio incluso 40 años después del estreno. Guiños imposibles a 'Tiburón', animación stop-motion, Pino Donaggio, Rob Bottin, Phil Tippett o John Sayles y Roger Corman entre los nombres de la producción. ¿Cómo diablos iba a salir mal? Una de esas farras por las que no pasa el tiempo y pueden mirar a los ojos a sus potentes remakes.

Looney Tunes: De nuevo en acción (2003)

La carrera de Dante no tendría sentido sin esta película. Todo el amor y la pasión por unos personajes (y sus correspondientes efectos de sonido) llegan aquí a lo más alto. Lástima que el reparto animado se lo pase mejor que el humano. Si llegan a conectar mejor estaríamos ante una obra maestra indiscutible del cine de animación.

Gremlins 2: La nueva generación (1990)

Un exorcismo tan brutal que lo normal es que Dante no repitiese una tercera vez. Humor absurdo, cuartas paredes que se vienen abajo , dibujos animados, metabromas y un ligero cambio de la serie b (la más clásica, la dorada) de la primera parte a la z, pero siempre voluntariamente. Lo mejor de 'Gremlins 2' es que es una película que parece dirigida por el Gremlin que bebe la fórmula cerebral.

El chip prodigioso (1987)

Puede que nunca más veamos una mezcla de 'Érase una vez el cuerpo humano' y el cine de Alfred Hitchcock, así que no está de más presentar los respetos a Joe Dante de vez en cuando. Una de las mejores películas de los cincuenta que se hayan rodado en los ochenta.

Aullidos (1981)

Thriller periodístico, terror licántropo, ambiente sectario, Roger Corman llamando por teléfono, asilvestradas secuencias sexuales animadas, Pino Donaggio... Aullidos es otra de esas pelis de Dante que lo tiene TODO.

Matinee (1993)

El trabajo más personal de Joe Dante, un falso autobiopic lleno de ejemplares de Horror Monsters y Famous Monsters of Filmland y un pánico atómico que me atrevería a decir que sigue presente. Disfrutemos de cada película como si fuera la última. Si seguimos vivos, repetiremos.

Gremlins (1984)

Da igual el prisma. Mires por donde mires, 'Gremlins' no tiene discusión. De hecho, las dos mejores películas de Dante en esta lista serían intercambiables. Pesadilla llena de humor negro, ciencia ficción y horror de siempre. Una enciclopedia del género disfrazada de Charles Dickens.

No matarás... al vecino (1989)

Dante en el mejor momento de su carrera, Hanks más desatado que nunca y un elenco de secundarios deliciosos y juguetones hacen que la película se mantenga tan joven como hace teinta años. Cine irrepetible.

Antologías

Es tan grande el amigo Dante que incluso podemos hacer un mini-ranking con sus participaciones en antologías y trabajos colaborativos destinados a la gran pantalla.

Trapped Ashes (2006)

Disponible dentro de una de nuestras plataformas de streaming bajo el título 'La casa del terror', esta antología cuenta con directores tan dispares e inesperados como, además de Dante, Sean S. Cunningham, Monte Hellman o Ken Russell. Una antología grotesca y descafeinada inspirada en el cine de la Amicus que oscila entre lo profundo y lo perverso.

Nightmare Cinema (2018)

Autoconsciente. Autoreferencial. Automática. De 'Historias de la cripta' a 'Bolsa de cadáveres', esta última antología perpetrada por el omnipresente Mick Garris es la típica película que puede juntar en su reparto a Mickey Rourke con Richard Chamberlain.

Amazonas en la luna (1987)

Brillante e irregular, pero siempre al límite de lo permitido, 'Amazonas en la luna' es una película a recuperar inmediatamente. Tratada con mimo en medio mundo civilizado, aún esperamos una distribución como dios manda por aquí. Es difícil quedarse con un único sketch. Imposible. Una cosa de lunáticos.

En los límites de la realidad (1983)

Fatídica y tristemente recordada por ello y no por sus méritos, la adaptación cinematográfica de la antología televisiva por excelencia casi resulta, además, una obra maestra. De no ser por lastre que supone un Spielberg muy ñoño y menor, estaríamos hablando de un clásico indiscutible. Qué diablos, ya lo es.