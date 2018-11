'Exploradores' salta a la televisión a manos de Cary Fukunaga y David Lowery

El clásico de Joe Dante de 1985, 'Exploradores', está a punto de convertirse en una nueva serie de televisión por obra y gracia de dos de los realizadores más interesantes del momento, los responsables de 'True Detective' y 'A ghost story'.

El clásico de videoclub de ciencia ficción protagonizada por Ethan Hawke y River Phoenix está en proceso de adaptación televisiva, y Fukunaga y Lowery escribirán el guión y la biblia de la misma. Además, uno de ellos dirigirá el piloto si el proyecto recibe luz verde.

Los dos realizadores están en un momento dulce. Fukunaga, que aún tiene caliente la primera temporada de 'Maniac' con Jonah Hill y Emma Stone para Netflix, dirigirá a Daniel Craig en la película número 25 de James Bond.

Tráiler de 'Exploradores'

Por su parte, Lowery recién llegado de 'The Old Man and the Gun', acaba de firmar para dirigir la épica fantástica 'El caballero verde' para BRON Studios y A24. Además, también tiene recientes los primeros dos episodios de 'Strange Angel'. Y no olvidemos que es el responsable de una de las mejores películas del año pasado, 'A ghost story'.

Paramount Pictures estrenó 'Explorers' hace treinta y tres años, la historia de un niño obsesionado con las películas de ciencia ficción de los años 50, que tiene un sueño recurrente sobre una especie de proyecto. Un buen día, lo dibuja para su amigo manitas y con la ayuda de un tercer colega, terminan construyendo una nave espacial. Esa será la base para la serie dramática que adapta el guión de Eric Luke, responsable de un sinfín de historias adolescentes de la época.