"Es la mejor película que he visto en mi vida". John Wayne reconoció que estaba equivocado con el último western de su carrera

La mítica carrera de John Wayne como actor llegó a su final con 'El último pistolero', un western dirigido por Don Siegel que llegó a los cines en 1976, tres años antes de la muerte de El Duque. Eso sí, los problemas de salud del actor ya supusieron un problema durante el rodaje, pero lo realmente conflictivo fue que tenía tanto poder que eso le llevó a chocar en varias ocasiones con uno de los grandes mentores de Clint Eastwood.

Wayne tenía derecho a aprobar el guion final, lo cual supuso introducir varios cambios en el mismo, y también estuvo detrás de varias decisiones de casting como los fichajes de James Stewart, Lauren Bacall, quien llegó a decir que El Duque era un guarro durante el rodaje y amenazó con abrirle la cabeza, o John Carradine.

"Nos respetábamos"

Todo eso y otras cosas llevaron a que hubiese ciertas fricciones con Siegel, quien pese a todo dijo que siempre hubo un ambiente de lo más profesional, tal y como secundan unas declaraciones recogidas en el libro 'John Wayne: The Man Behind the Myth':

Tenía muchas ideas propias... algunas me gustaban, que me servían de inspiración, y otras no. Pero no nos peleábamos por nada. Nos caíamos bien y nos respetábamos.

Sin embargo, hubo un día durante el rodaje que el director de 'Harry el sucio' explotó ante las quejas de Wayne, en concreto porque el actor había perdido la paciencia por todo el tiempo que necesitaba el director de fotografía Bruce Surtees para preparar un plano, por lo que había puesto el grito en el cielo.

Sin embargo, Siegel sabía que Wayne no había visto ni un segundo de metraje de la película, por lo que propuso solucionarlo ese mismo día, pero seguro que ni él mismo esperaba la respuesta que iba a tener por parte del protagonista de 'Centauros del desierto'.

Es en el mismo libro de Michael Munn mencionado antes donde se señala que una vez acabada la jornada de grabación, el equipo volvió al hotel, pero tanto Wayne como Siegel y Surtees, que estaba pálido ante la situación que tenía por delante tenían una misión que cumplir. Así recuerda Siegel cómo fue la reacción de Wayne:

Tenía lágrimas en los ojos. Cogió a Bruce en brazos y le dijo: 'Es la mejor película mía que he visto en mi vida. Te quiero y espero que me perdones'.

Ese problema se solucionó rápidamente, pero Wayne siguió teniendo quejas sobre otros aspectos, como la localización de la cámara en una escena que él consideraba poco favorecedora, por lo que hizo una señal al operador de la misma para cambiarla y que así no se notase tanto su papada. No fue hasta entonces cuando dio permiso a Siegel para grabar esa escena situada en un granero.

'El último pistolero' fue un modesto éxito de taquilla al recaudar 13,4 millones de dólares en los cines de Estados Unidos, ya que tuvo un modesto presupuesto de 4,5 millones. Eso sí, se quedó muy lejos de los 117 millones que consiguió 'Rocky', la película número 1 de ese año en las salas norteamericanas.

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

En Espinof | Siempre se nos olvida, pero John Wayne fue protagonista en una saga de westerns que llegó a tener 51 películas del oeste