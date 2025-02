Siempre se nos olvida, pero John Wayne fue protagonista en una saga de westerns que llegó a tener 51 películas del oeste

En la carrera de John Wayne hubo un antes y un después con el estreno de 'La diligencia' en 1939. El aclamado largometraje de John Ford impulsó la carrera de El Duque, quien llevaba años intentando demostrar que podía ser la estrella de películas de gran presupuesto tras el fracaso del primer western que protagonizó en 1930.

Hoy nos toca hablar un poco más de ese periodo en el que Hollywood miraba con cierto recelo a Wayne, ya que en 1938 se unió a una olvidada saga de películas que tuvo 51 entregas y que provocó que el cine del oeste nunca volviera a ser igual. Me refiero a 'The Three Mesquiteers', una franquicia que arrancó en 1936 alrededor de tres valientes vaqueros que en una de las películas incluso llegaron a enfrentarse a los nazis.

8 películas como Stony Brooke

No me he equivocado con las fechas, ya que la saga arrancó antes de que Wayne se uniera a la misma y también siguió adelante una vez él la dejó atrás. En concreto, El Duque participó en 8 películas estrenadas entre 1938 y 1939 dando vida a Stony Brooke, el personaje que en la primera entrega contaba con el rostro de Bob Livingston, quien también lo retomó una vez Wayne abandonó la franquicia. Luego él volvió a ser sustituido por Tom Tyler, quien encarnó a Brooke hasta la finalización de esta saga en 1943.

Hechas con un bajo presupuesto y con rodajes bastante breves -el récord fue en 1938 ya que se lanzaron 9 películas-, lo cierto es que la saga de 'The Three Mesquiteers' hecha por Republic Pictures gozó de una gran popularidad, hasta el punto de que el Motion Picture Herald la situó entre los 10 mejores westerns del año desde 1937 hasta su despedida en 1943. Casualidad o no, su puesto más alto fue el quinto en 1938, año en el que Wayne se unió al mismo.

De hecho, la buena acogida de la saga fue tal que provocó una reacción en cadena de Hollywood, pues otros estudios intentaron replicar su éxito con títulos como 'The Range Busters' en 1940, 'The Rough Riders' en 1941, 'The Texas Rangers' y 'The Frontier Marshals' en 1942 o 'The Trail Blazers' en 1943. Además, la televisiva 'Laredo', lanzada en 1965, también tiene aquí sus raíces.

