"Es un pedazo de mierda". Cuando John Wayne humilló a Clint Eastwood por una película que tardó casi 40 años en hacerse y acabó siendo un telefilm

Clint Eastwood y John Wayne son dos de los hombres duros por excelencia de la historia del cine. Las carreras de ambos se solaparon durante varios años, pero lo cierto es que nunca rodaron película alguna juntos. Eso sí, Eastwood se mostró claramente predispuesto a ello en una película escrita por Larry Cohen que Wayne rechazó de la forma más rotunda posible.

Eastwood acababa de saborear las mieles del éxito con 'Infierno de cobardes', el primer western dirigido por él mismo -su debut como realizador había sido con el thriller 'Escalofrío en la noche'-. Fue entonces cuando le sedujo la ida de hacer 'The Hostiles', en la cual interpretaría a un jugador gana la mitad de un rancho de un hombre mayor, lo cual les llevaba a tener que trabajar juntos pese a la evidente antipatía que se profesaban.

El resquemor de Wayne hacia Eastwood

El director de 'Sin Perdón' se hizo con los derechos del guion y le mandó una copia a Wayne con la esperanza de protagonizarla juntos. La respuesta de este último fue una carta rechazando la oferta, en la cual además destacaba lo poco que le había gustado 'Infierno de cobardes', destacando que le había ofendido el retrato del salvaje oeste que había hecho Easwtood y que era un retrato incorrecto de la época. Al respecto, esto es lo que comentaría Eastwood tiempo después:

John Wayne me escribió una carta diciendo que no le gustaba 'Infierno de cobardes'. Decía que no trataba realmente de los pioneros del Oeste. Me di cuenta de que hay dos generaciones diferentes, y él no entendería lo que estaba haciendo. 'Infierno de cobardes' pretendía ser una fábula, no mostrar las horas de trabajo de los pioneros. No se suponía que era nada acerca de la solución del Oeste.

Sin embargo, Wayne tenía clarísimo que la película era una basura. Recordemos que el actor tiene una visión muy cerrada de lo que debía ser un western, habiendo comentado pocos años antes sobre la mítica 'Grupo salvaje' que "para mí, 'Grupo salvaje' era de mal gusto. Habría sido una buena película sin el gore". Además, en 1972, justo un año antes de todo el lío con 'The Hostiles', comentó lo siguiente:

¿Conoces algún país cuyo folclore haya sido destruido? Es nuestro folclore... He visto las fotos en las que intentan poner a los vaqueros en el sofá, pero una vez que haces una foto de un vaquero legendario, el público americano y mundial quiere verla.

Obviamente, el enfoque más oscuro y desmitificador de Eastwood no encajaba nada bien con su punto visto, y quizá Wayne también le guardase cierto resquemor por su éxito con 'Harry el sucio', una película que le ofrecieron inicialmente a él, pero rechazó para poco después confesar que hacerlo "fue un error". Si a eso le sumamos que Eastwood no respondió a la cara, todo podría haberse quedado ahí, pero no fue el caso.

Lo cierto es que Eastwood hizo llegar una copia revisada del guion a Wayne a través de su hijo, cuya reacción al verlo no puedo ser más visceral: "Este pedazo de mierda otra vez", acto seguido, tiró el libreto al mar, ya que estaba de pesca en su barco. Varios años después de su muerte, el libro 'Duke, a love story' recogía también estas declaraciones sobre sus impresiones hacia 'The Hostiles':

Este tipo de cosas es todo lo que saben escribir en estos días ... alguien como yo y Eastwood cabalgan en la ciudad, lo saben todo, actúan los grandes, y todos los demás son un montón de idiotas.

Esa fue la sentencia para 'The Hostiles', ya que Eastwood se olvidó del guion de Cohen para centrarse en otros proyectos -en 1974 estrenaba 'Un botín de 500.000 dólares' a las órdenes de Michael Cimino- y finalmente nunca colaboró con Wayne, quien fallecía el 11 de junio de 1979 como consecuencia de un cáncer de estómago.

Eso sí, 'The Hostiles' no quedó sepultada para siempre en un cajón, ya que en el año 2009 se estrenaba 'The Gambler, the Girl and the Gunslinger', un telefilm que partía del guion de Cohen que debería haber unido en la gran pantalla a Clint Eastwood y John Wayne. Lo que tuvimos en su lugar fue un telefilm con Dean Cain ('Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman') en el papel de Eastwood y James Tupper ('Big Little Lies') en el de Wayne. Está claro que salimos perdiendo.

