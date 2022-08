El final perdido de 'Sin Perdón' inspirado en 'El Padrino' que Clint Eastwood eliminó de la película porque "era un golpe de más"

Actualmente se celebra el 30 aniversario de 'Sin Perdón', la legendaria película de Clint Eastwood que se hizo con 4 Óscar. Lo cierto es que el cineasta tardó bastante en hacerla, pues compró los derechos del guion a principios de los 80 y tuvo que pasar una década hasta que se vio capaz de ser el protagonista. Eso sí, respetó mucho el libreto original de David Webb Peoples, pero a última hora eliminó una escena muy importante del final inspirada en 'El Padrino'.

El propio guionista ha sido quien ha recordado este hecho en una charla con Yahoo en la que desvela que Eastwood llegó a grabar esa escena e incluirla en un primer montaje de 'Sin Perdón' que él pudo ver, pero también por qué decidió eliminarla: "Me dijo que pensaba que era un golpe de más y que no iba a usarlo".

Así era el final original

La escena en cuestión mostraba a Munny regresando a su hogar familiar, donde se reencontraba con sus hijos. El encuentro es tierno y cercano, pero la cosa se complica cuando Will Jr. comenta que "supongo que entonces no mataste a nadie" tras ver cómo su padre no quería explicar la repentina bonanza económica familiar. Munny entonces responde "No hijo, no maté a nadie".

El propio David Webb Peoples desvela que la gran inspiración para esa escena fue el final de 'El Padrino' con Michael Corleone (Al Pacino) mintiendo a Kay (Diane Keaton) sobre su vínculo con la masacre que terminó de auparle. Se da además la casualidad de que Francis Ford Coppola llegó a sopesar dirigir 'Sin Perdón' antes de que el proyecto quedase en manos de Eastwood. Además, Peoples aclara lo siguiente sobre la escena en cuestión:

Lo bueno de esa escena es que significa que las muertes no fueron asesinatos triunfales. Munny no dice "Maté a esos hijos de puta". Está avergonzado de lo que hizo.

Por desgracia, la escena nunca ha salido a la luz, pues ni siquiera el propio guionista sabe qué ha sido de él. Tampoco me sorprendería que Eastwood simplemente no quiera que se vea y que por eso nunca se haya incluido al menos como extra en alguna edición en formato físico de la película.