Animatrónicos con mala leche y familias cinéfilas. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Damos la bienvenida al mes de diciembre con una primera ronda de estrenos que llega después de que, al fin, la taquilla haya levantado cabeza —aunque sea momentáneamente—. Muchos pensamos que sería 'Wicked: Parte 2' la cinta que haría levantar cabeza a nuestras salas de cine con autoridad, pero finalmente el logro lo ha terminado materializando una 'Zoótropolis 2' que ha debutado con unos arrolladores 3,14 millones de euros.

Tras ella, el mencionado musical dirigido por Jon M. Chu cerró su segundo fin de semana con 0,64 millones que no la alejan demasiado de 'Núremberg', el drama histórico que ocupó la tercera posición con 0,47 millones. La cuarta y quinta plazas las ocuparon 'Ahora me ves 3' con 0,31 millones e, inesperadamente, 'Coartadas', el remake de la francesa 'Alibi.com', con 0,22 millones de euros en el boslillo.

Los estrenos del 5 de diciembre de 2025

Siendo sinceros, salvo sorpresa —y un aguante estoico por parte de la nueva 'Zootrópolis'— esta semana va a estar complicado repetir una recaudación total cercana a los 5,8 millones de euros. De hecho, el gran lanzamiento de la nueva tanda es 'Five Nights at Freddy's 2', que vuelve a adaptar el popular videojuego de Scott Cawthon, y cuya predecesora cerró su periplo en nuestros cines con una recaudación total de unos 8 millones de euros.

El panorama internacional no se queda en el terror de estudio, con el noruego Joachim Trier volviendo a la carga de la mano de Renate Reinsve, esta vez acompañada por Elle Fanning y Stellan Skarsgård en el celebrado drama familiar 'Valor sentimental'; y con Davior Freyne dirigiendo a una pareja de la talla de Elizabeth Olsen y Miles Teller en 'Eternity', un drama romántico con tintes fantásticos producido por la todopoderosa A24.

El cine español también ha encontrado su espacio con un trío de estrenos de lo más jugosos que empiezan con 'Golpes', un thriller que nos devuelve la esencia del cine quinqui con Luis Tosar encabezando su reparto y con Rafael Cobos —guionista de 'La isla mínima' o 'Grupo 7'— al frente de la dirección. Además, Chus Gutiérrez nos trae la comedia romántica 'Me has robado el corazón', protagonizada por Óscar Casas, y Javier Veiga la comedia con tintes de intriga 'Playa de Lobos', con Dani Rovira y Guillermo Francella.

