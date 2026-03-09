Buenas noticias para el formato físico de películas. Las ventas de UHDs crecen impulsadas por el aumento de interés de la Generación Z

Las ventas en formato físico de películas atraviesan por un momento muy delicado. La mejor prueba de ello es que las ventas de dvds alcanzaron su pico máximo en 2005 con unos ingresos superiores a los 16.000 millones de dólares en Estados Unidos. 20 años después, la cifra ni siquiera llega a los 1.000 millones -870 millones para ser más exactos-, pero en 2025 hay un primer síntoma que hace pensar en una posible recuperación.

Si nos centramos en los fríos datos, las ventas en formato físico cayeron en 2025 un 9% con respecto al año anterior, y eso nunca puede verse como una buena noticia. Sin embargo, las caídas en años anteriores superaban con holgura el 20%, por lo que se ve una ralentización que tiene un único culpable: el crecimiento en las ventas de películas en UHD.

Qué supone esto

Ahí entra en escena otro factor clave: las ventas en UHD llevaban cayendo de forma imparable desde 2018 -solamente en 2022 hubo un pequeño crecimiento para volver a caer al año siguiente-. Por ponerlo en cifras, hace 8 años suponía unos ingresos de 625 millones, mientras que en 2024 esa cantidad había bajado hasta los 293 millones. Una caída de más del 53%.

Eso ha cambiado en 2025, pues las ventas en 4K crecieron hasta los 328 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12%, consiguiendo además un logro histórico: por primera vez iguala el volumen de ventas de los dvds, que también lograron unos ingresos por valor de 328 millones -frente a los 340 millones del año anterior-, y supera a los blu-rays, que se quedaron en 214 millones -frente a los 327 del año anterior-.

Una primera conclusión precipitada de este hecho sería pensar que muchos compradores de blu-ray han abandonado el formato y que solamente una parte de ellos han dado el salto al 4K. Y es que el UHD consigue 35 millones más, pero el blu-ray se deja 79 millones en un único año. Sin embargo, las ventas en blu-ray simplemente han tenido un ritmo de caída similar -de 2023 a 2024 se dejó 97 millones en ventas- sin que eso tuviese algún efecto en el 4K.

Más brotes verdes

Desde Los Angeles Times han indagado en este hecho y han descubierto que, por ejemplo, las ventas de los sellos boutique llevan tiempo creciendo, tal y como aseguran desde Criterion, que no lanzó su primera película en UHD hasta el año 2021. Además, Peter Becker, presidente de la compañía, asegura que hay un interés creciente entre el público joven:

En los albores del streaming, parecía que esto no iba a suceder, pero sin duda ha sucedido. Estamos viendo mucha evidencia, incluso en el Criterion Mobile Closet, de que cada vez más jóvenes piensan en los medios físicos de una manera diferente. En una era donde tenemos tanto disponible bajo demanda, se vuelve cada vez más importante para nosotros

Eso incluso está llevando a una pequeña proliferación del alquiler, pues la tienda Vidiots anunció en enero de 2006 su mejor mes con un promedio de 170 películas diarias y un pico de 500 títulos alquilados en un único día. Desde Cinefile Video apuntan una tendencia similar, con un crecimiento lento pero sostenido, pues después de la pandemia contaba con unos 300 miembros de pago, cifra que ya ronda los 500 en la actualidad.

Además, las ventas en persona también tienden al alza, pues es cierto que varios comercios han ido abandonando progresivamente esa forma de venta para pasarse al online de forma exclusiva. Sin embargo, desde Barnes & Noble aseguran que las ventas han crecido de forma palpable durante el último año, situando su mejora por encima del 10%.

Bill Castle, director de la sección de música y vídeo de Barnes & Noble, asegura que "vemos que en todas nuestras plataformas, libros, vinilos, todo, está en alza para nosotros. La gente quiere tener cosas y crear bibliotecas. Es conveniente. Pueden escucharlos o verlos en cualquier momento. No tienen que preocuparse por qué servicio de streaming los tenga disponibles".

Ahí entra de lleno el factor de que lejos quedan los tiempos en los que todo parecía estar disponible en Netflix y que cada vez hay un mayor número de plataformas. Eso supone mucho más gasto para acceder a todo lo que uno pueda querer, con el agravante de que algunos títulos pueden no estar disponibles, sea un problema temporal o que simplemente hay cintas que nunca han estado disponibles en streaming.

Además, hay otro factor a tener muy en cuenta: las subidas constantes en los precios de las plataformas de streaming. Hay casos en los que el coste se ha duplicado con creces en cuestión de pocos años -Disney+ empezó costando 6,99 dólares al mes en Estados Unidos cuando se lanzó en 2019 y el plan equivalente actual se va ahora mismo hasta los 18,99- y tampoco tenemos ninguna garantía de que los precios vayan a estancarse ahora. Lo que antes podía parecer un chollo imposible de rechazar empieza a hacerse cada vez más cuesta arriba.

El caso de los vinilos

¿Estamos entonces ante el inicio de un cambio de tendencia o ante la conclusión inevitable de que aquellos que quieren seguir comprando películas apuestan por la mayor calidad posible? Todavía es pronto para hablar, pero ahí el mejor referente que podemos encontrar es el del vinilo, que atraviesa por un boom por el que nadie hubiese apostado a inicios de siglo.

Fue en el año 2022 cuando las ventas de vinilos superaron a las de cds en Estados Unidos por primera vez desde 1987. Sin embargo, esa victoria se coció a fuego lento y empezó a fraguarse en el año 2006, cuando se vendieron poco más de 1 millón de vinilos frente a 500 millones de cds. Desde entonces se inició un cambio de tendencia que ha llevado a que cada año se vendan más vinilos que el anterior desde entonces.

La cifra de vinilos vendidos creció hasta los 2,8 millones en 2010, los 11,9 millones en 2015, los 27,5 millones en 2020 y los 47,9 millones de unidades en 2025, lo que se traduce en unos ingresos de unos 2.400 millones de dólares. Estos últimos años se ha visto impulsado especialmente por las ventas de los discos de Taylor Swift, pues varios de ellos han superado el millón de copias por vinilo.

La popularidad de los vinilos es además también algo global, pues en España también está impulsando las ventas hacia arriba. El problema con el caso de las películas es que la tendencia todavía es a la baja, pero la mejora en las ventas de los UHDs puede marcar ese cambio de tendencia que muchos coleccionistas ansían. Eso sí, todavía habrá que ver si la evolución se asienta o no.

Imagen de cabecera: Wikimedia

