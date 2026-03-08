Número 1 de Netflix en 57 países y 100% de críticas positivas. Los nuevos dinosaurios de Steven Spielberg hacen historia 33 años después de 'Parque Jurásico'

En Netflix han dado en la diana uniendo fuerzas con Steven Spielberg para traer a los dinosaurios de vuelta 33 años después de 'Parque Jurásico', ya que 'Los Dinosaurios' está teniendo un éxito histórico en la plataforma: Ya es número 1 en 57 países y además ha conseguido una puntuación perfecta de la crítica con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Qué puedes esperar de 'Los Dinosaurios'

'Los Dinosaurios' ha confirmado así el gran interés que había demostrado la gente en su tráiler, pero ni siquiera eso nos había preparado para un éxito así de arrollador para una docuserie. Estrenada el viernes 6 de marzo, apenas unas horas después ya había llegado a lo más alto en 53 países, una cifra que subió hasta 57 al día siguiente. Y no está nada claro que ese vaya a ser su techo.

Creada por Dan Tapster, lo cierto es que Spielberg solamente ejerce aquí como productor, pero está claro que su participación ha sido vital para llamar la atención del público. El hecho de haber firmado la excelente 'Parque Jurásico' seguro que ha pesado mucho a la hora de que la gente se fije en 'Los dinosaurios'.

Dividida en apenas 4 episodios, 'Los dinosaurios' aborda toda la historia de estas magníficas criaturas, desde su primera aparición en el periodo Triásico hasta su muy comentada desaparición durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que acabó con tres cuartas partes de las plantas y animales de la Tierra hace unos 66 millones de años.

Por cierto, si veis 'Los dinosaurios' en su versión original en inglés, podréis escuchar la voz de Morgan Freeman, quien hace las veces de narrador en esta aclamada docuserie de Netflix.

