La historia real detrás de 'El Asesino de TikTok' de Netflix. El crimen que tuvo un año a una familia sevillana en vilo

El 23 de agosto de 2023, Josefa "Pepa" Pérez recibió un extraño mensaje de Whatsap a su teléfono. Ester Estepa llevaba un tiempo fuera de casa y haciendo una ruta por el norte de España. En el mensaje se incriminaba de haber sido una "mala hija", de vivir en la calle y de marcharse a vivir a Argentina. A Pepa todo esto le resultó extraño, aquella persona no parecía su hija, y cuando amenazó con llamar a la policía si no recibía una llamada de ella se frenó el contacto.

Este es el caso que cuenta en Netflix 'El Asesino de TikTok', la docuserie true crime que es en estos momentos la serie más vista de la plataforma en España. La producción ha devuelto el interés por el asesinato de Ester Estepa, una mujer sevillana que a sus 42 años desapareció en Gandía, siendo el único sospechoso del caso y la última persona en verla con vida José Jurado Montilla, un hombre de 63 años que había compartido parte del viaje con ella.

Huella digital

En apenas dos episodios el documental relata un reciente caso de la historia negra de España tan trágico como extraño. Apenas un mes después de que el teléfono de Ester dejase de tener señal, Pepa recibió la llamada de Jurado Montilla, quien afirmaba tener el número a través de Ester y se decía preocuparse por el paradero de su hija, con quien había hecho "buenas migas" antes de separarse.

Lo que Pepa no sabía en ese momento es que Jurado Montilla era un asesino en serie que había sido condenado en los ochenta por matar a cuatro personas. En 2013 y por la derogación de la doctrina Parot fue puesto en libertad tras pasar solo 28 años en prisión. No solo eso, en 2024 y mientras la investigación por la desapación de Ester seguía en marcha, Montilla fue condenado por asesinar en 2022 a un joven de 21 años en Málaga.

En febrero de 2024 un par de senderistas dieron con un cráneo humano oculto en una zona de cañar de Gandía. Meses más tarde y con Montilla en prisión provisional, pruebas de ADN dictaminaron que se trataba del cadáver de Ester Estepa. Investigaciones forenses a través de fotografías dieron también con que la mujer había sido violada por Montilla antes de ser asesinada.

El apodo del "Asesino de TikTok" fue dado por el gran rastro digital que Montilla dejó a lo largo de más de un año. En su (ya desactivada) cuenta de TikTok mostraba sus viajes por España con menciones a sitios concretos y a menudo recibía comentarios positivos de usuarios desconocedores de su otra cara. Algunos de esos posts hacían referencia directa al caso de Ester, tratando de posicionarse como conocido de ella y preocupado por su desaparición.

