Los creadores de 'Dark' dejan Netflix y presentan su nueva serie en HBO Max: un thriller cruel que promete ser imprescindible

Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de 'Dark', han decidido dejar Netflix tras la temprana cancelación de '1899' y han dado el salto a HBO Max con su nueva serie, la cual está siendo vendida como un thriller cruel en el que además volverán a contar con la participación de la actriz Lisa Vicari.

Así es la nueva serie de los creadores de 'Dark'

La intérprete alemana ya dio vida en 'Dark' a Martha Nielsen a lo largo de 20 episodios y actualmente participa en 'Secuestro en el aire', uno de los grandes éxitos de Apple TV. Desde Variety se aclara que el plan es que Vicari sea la protagonista de 'Struwwelpeter', la adaptación de una famoso libro infantil alemán.

'Struwwelpeter' transformará los 10 relatos macabros del libro original de Heinrich Hoffmann publicado en 1845 en un thriller moderno cruel y con un enfoque realista, tomando como protagonistas a personajes adultos en lugar de niños. La idea es potenciar su componente de drama familiar a través del uso de temas como el castigo y el perdón.

La serie toma su nombre de una de las historias que en España se conoce bajo el nombre de 'Pedro Melenas', la cual gira alrededor de un niño sucio y perezoso que no se arregla como es debido, lo que provoca que no sea querido por los demás. Si se cumple lo previsto, tocará adaptarlo para que aquí el protagonista sea un adulto.

El trabajo de producción de 'Struwwelpeter' ya está en marcha, pero por el momento no se ha concretado su fecha de estreno en HBO Max.

