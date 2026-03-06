Hoy en streaming, una de las películas que más me sorprendieron el año pasado que lanza a un cineasta prometedor

El cine social se ha consolidado como uno de los más prominentes en mucha escuela actual de cine europeo y de autor, con la contradicción que a veces suele acarrear ponerse en modo autor para contar historias de gente que rara vez es protagonista de una película. De ahí que el año pasado sorprendiera un equilibrio tan logrado como el de ‘Urchin’.

Espinas fuera

Fue sorpresa especial, ya que fue también el debut en la dirección de la joven estrella Harris Dickinson, que conjuga varias referencias de cine europeo para tratar la compleja vida de un personaje interpretado por Frank Dillane. Una estupenda propuesta que ya se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

Abandonado por las calles de Londres, intentando reunir cada día el dinero necesario para poder mantener sus adicciones, Mike llega a un punto bajo cuando realiza un intento de asalto. Tras pasar por la cárcel, el joven intenta reformarse y labrarse un camino de redención ajena y personal, aunque no será fácil el proceso.

En su propuesta destacan mucho influencias como la sensibilidad marginal en las calles que ha mostrado una referencia del cine británico como Andrea Arnold, pero también la capacidad de hacer estudio de personaje complejo y no necesariamente empatizable como en la obra de Mike Leigh. Hay también espacio para escapadas casi oníricas que traen a la mente otros gigantes del cine europeo más vanguardista.

Cualquier otro habría metido toda esta cantidad de cosas en un debut y habría salido demolido de intentar abarcar tanto. Dickinson sale increíblemente bien parado en un ejercicio que apenas destila ego y siempre mucha intimidad con su creación, así como con un actor protagonista al que le deja llevar el personaje con todas sus capas.

No tenía yo del todo claro que Dickison pudiera sacar adelante algo como ‘Urchin’, quizá por la habitual resistencia que generan tantos actores que se quieren “reconvertir” a cineastas casi por imagen de marca que por inquietud. Pero esta película exhibe inquietud, y quién sabe si una trayectoria prometedora.

https://dai.ly/x9u0obk

