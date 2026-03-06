Este drama de Netflix puede tener un título confuso pero 'El último gigante' promete mostrar una Argentina espectacular: "Es un orgullo"

La película 'El último gigante', dirigida por Marcos Carnevale y rodada íntegramente en la provincia argentina de Misiones, llega a Netflix el próximo 1 de abril y se perfila como un nuevo hito para la industria audiovisual argentina. El filme utiliza como escenario principal las imponentes Cataratas del Iguazú, mostrando su esplendor natural y convirtiendo los paisajes en un protagonista más.

La trama sigue a Boris, un guía turístico interpretado por Matías Mayer, que recibe la inesperada visita de su padre después de treinta años, en un relato que explora el resentimiento, la reconciliación y el perdón. Con un elenco encabezado por Oscar Martínez y acompañado por Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y Luis Luque, la película combina un drama familiar con la magnificencia de la selva, consolidando este lugar como un espacio elegido por grandes producciones y también aprovechando para reforzar su visibilidad en el mercado internacional.

Argentina como motor cultural

La producción se rodó durante varias semanas en Puerto Iguazú, Puerto Libertad y el Parque Nacional Iguazú, con un fuerte apoyo de técnicos y actores locales. Según contó Sergio Acosta, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), "el proyecto implicó una importante inversión y la participación activa de trabajadores misioneros". Además, desde la Comisión de Filmaciones, se gestionaron permisos y se coordinó con organismos como Gendarmería Nacional, rutas nacionales y áreas protegidas, asegurando un rodaje seguro y eficiente.

Acosta resaltó que atraer producciones de esta magnitud es "un logro de toda la provincia", resultado de más de 20 años de inversión en infraestructura, servicios y formación de personal técnico. Para el funcionario, el desarrollo sostenido del sector audiovisual no solo fortalece la economía local, sino que también genera oportunidades para artistas y técnicos emergentes, consolidando un motor creativo capaz de competir a nivel internacional.

El gobernador Hugo Passalacqua también celebró el estreno en Netflix y destacó que la elección de Misiones por parte de grandes productoras es fruto de políticas activas y acompañamiento constante: "No es casual que grandes producciones elijan Misiones: es fruto de muchos años de acompañar y creer en la industria audiovisual". Según él, esta industria constituye una apuesta segura que aporta beneficios a diversos sectores de la sociedad misionera y proyecta al territorio a nivel global.

Además del impacto cultural y económico, 'El último gigante' también tiene un valor turístico importante. Mostrar las Cataratas del Iguazú y los paisajes selváticos en una plataforma internacional despierta interés en el público extranjero y nacional: "Es un orgullo que nuestras Cataratas se vean en todo su esplendor en la pantalla de Netflix", afirmó el gobernador.

Aunque tenga un título confuso -no aparece ningún gigante como tal en la película- propuesta de Carnevale combina paisajes majestuosos con una historia humana y cercana. La fotografía de Horacio Maira convierte la selva en un territorio narrativo que potencia el conflicto generacional y emocional entre los personajes. 'El último gigante' sitúa a esta zona de Argentina como escenario artístico y motor productivo, mostrando que la provincia tiene la capacidad de albergar proyectos cinematográficos de escala internacional y también de generar historias que traspasan fronteras.

