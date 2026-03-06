"El poder es absoluto". 'The Boys' presenta el tráiler de la temporada final con un Patriota más desatado que nunca y el mundo al borde del caos

Después de varios años llevando el género de superhéroes al extremo más salvaje y satírico posible, 'The Boys' se prepara para despedirse con el tráiler de la quinta y última temporada de la serie creada por Eric Kripke, que llegará el 8 de abril a Prime Video. El nuevo avance deja claro que Patriota parece haber alcanzado la cima absoluta del poder -le vemos sentado en la Casa Blanca- mientras el mundo se hunde bajo sus pies.

Sobrepasar los límites

La temporada 4 terminó con esta situación: el nuevo presidente de Estados Unidos decretó la ley marcial y colocó a Patriota al frente del país. Mientras tanto, casi todos los miembros del equipo de The Boys fueron capturados, dejando a Carnicero como una de las pocas piezas libres en el tablero. Su situación, además, es más peliaguda que nunca, porque ahora tiene sus propios poderes y tiene en su poder un virus capaz de acabar con todos los Supers.

El nuevo tráiler muestra precisamente ese punto de partida. Hughie, Leche materna y Frenchie están encarcelados y Annie intenta organizar la resistencia. La gran incógnita gira alrededor de Carnicero, que parece dispuesto a tomar la decisión más extrema de todas: liberar el virus que podría exterminar a todos los supers del planeta.

Además, las primeras imágenes también adelantan el regreso de varios personajes clave, incluido Soldier Boy, que parece posicionarse del lado de Patriota en el conflicto final. La temporada reunirá a buena parte del reparto habitual, con Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher o Karen Fukuhara, entre otros.

Sin embargo, más allá del final de la serie, el universo de 'The Boys' todavía tiene recorrido. El spin-off 'Gen V' ya ha ampliado la historia en paralelo -y puede que sus personajes tengan también un papel en este desenlace- mientras que la precuela 'Vought Rising' abordará los orígenes de la compañía y de figuras como Soldier Boy. Pero antes de mirar al pasado o al futuro, la saga tiene una última misión: cerrar la historia principal con un punto y final que esté a la altura del caos que ha construido durante todos estos años.

