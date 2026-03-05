La miniserie más pendenciera de Netflix desvela el tráiler de su temporada 2. Habrá 'Bronca' intergeneracional con Oscar Isaac y Carey Mulligan

Tres años después de que Netflix nos sorprendiera con una de las mejores miniseries de 2023, 'Bronca' regresa con una temporada 2. La podremos ver a partir del 16 de abril y ya tenemos aquí un primer teaser tráiler.

Con la idea de convertir el concepto en una antología, estos nuevos episodios nos lleva por una nueva contienda que poco a poco va a más. En esta ocasión el rifirrafe nos lleva a un selecto club, donde un encuentro desafortunado enfrenta a una pareja de recién prometidos con sus jefes.

Milenials vs Z

Concretamente, la sinopsis habla de que los jóvenes de la Generación Z presencian una pelea entre su jefe milennial (sic) y su mujer, lo que hace que se involucren en el matrimonio. A través de favores y coacciones, ambas parejas luchan por la aprobación de la propietaria multimillonaria del club, la cual apenas puede gestionar su propio escándalo matrimonial.

Así, el creador de la serie Lee Sung Jin recalca que su idea era hacer algo en torno a la diferencia entre distintas generaciones con el giro de que luego no se llevasen tantos años entre los bandos.

Unos bandos interpretados por Cailee Spaeny y Charles Melton como Ashley y Austin (los gen-z), Oscar Isaac y Carey Mulligan como Joshua y Lindsay (los millienials); y, finalmente Youn Yuh Jung y Song Kang Ho como la dueña del club y su segundo marido. Además, el reparto se completa con Seoyeon Jang, William Fichtner, Mikaela Hoover y BM.

