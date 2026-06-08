El cameo de 'He-Man y los Masters del Universo' que hará las delicias de todos los que ya peinamos canas

Ya sabemos, a estas alturas, que 'He-Man y los Masters del Universo' no ha podido encontrar al público nuevo que estaba buscando con esta nueva entrega, pero, para ser sinceros, tampoco lo ha buscado con mucho ahínco. Lo cierto es que la película es un festival de nostalgia repleto de personajes míticos, tonadillas guitarreras y, por supuesto, cameos esperables (y no por ello menos emocionantes).

Ojo: Hay spoilers de 'He-Man y los Masters del Universo' en caso de que quieras ir sin saber nada. Por si acaso lo dudabas.

¡Tengo el poder (de la nostalgia)!

No son pocos los que, antes del estreno, han comparado esta película con su versión de 1987, que vive en la infamia desde entonces pero, sorprendentemente, marcó época y se convirtió en cine de culto absoluto. En aquella película, un Dolph Lundgren de 30 añitos cogía la espada y marcaba músculo al estilo, como no podía ser de otra manera, de Cannon, la productora que hizo algunas de las películas más cutres imaginables por el ser humano.

Ahora, con la fiebre por los 80 disipándose, Lundgren vuelve solo de vez en cuando al cine de primer nivel en taquilla, con apariciones, últimamente, en 'Los mercenarios 4', 'Aquaman y el reino perdido' o 'Minions: El origen de Gru'. Y, por supuesto, ha tenido su momento de gloria con un cameo estelar en 'He-Man y los Masters del Universo', haciendo el papel, según los créditos de "Macho-Man", un hombre que ayuda a Adam en el gimnasio a perseguir su vocación.

En la escena, el nuevo He-man le pregunta si tiene "alguna ayuda para el chico nuevo" (en referencia a que se acaba de apuntar al gimnasio, pero claro, con un obvio segundo sentido) y Lundgren le responde que no tiene que preocuparse del futuro, sino centrarse en sí mismo y los que le rodean... antes de despedirse con una frase sacada de la 'Masters del Universo' original acompañada del gesto que hacía en la misma: "Buen destino". Referencia para las personas del público que ya hacemos "Ayyy" cuando nos levantamos, sí, pero tan encantadora como insuficiente para remontar en taquilla.

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