¡Ryan Gosling ficha por Marvel! Protagonizará la nueva y macarra 'Ghost Rider', dirigida por un valor seguro para el estudio

Cuando Marvel consiguió asentarse en el mercado con sus primeros superhéroes, fue el momento de innovar y expandirse. En los años 70 nacieron los personajes más originales de la empresa, como el Hombre-Cosa, Luke Cage, Howard el Pato, Mapache Cohete, Tormenta, Rom o Estrella del Norte. Y entre ellos destacó el personaje más duro de toda la década: un espíritu de venganza con la cabeza en llamas montado en una moto y condenando almas al infierno. 56 años después de su estreno y 16 tras su última película, Ghost Rider volverá a rodar en cines.

Está on fire

En la Comic-Con de San Diego se desveló, tras muchos dimes y diretes, que el mismísimo Ryan Gosling, que viene de triunfar este año con 'Proyecto Salvación', se unirá al equipo de Marvel Studios para interpretar al Motorista Fantasma en una nueva película que veremos en 2028 (aún sin fecha fija) y que estará dirigida por Shawn Levy. Levy es el director de 'Deadpool y Lobezno', 'Free Guy', la trilogía 'Noche en el museo' o 'Star Wars: Starfighter', así que podemos hacernos una idea de lo que vamos a encontrarnos en 'Ghost Rider'. Para bien o para mal.

Gosling ha bromeado muchas veces sobre hacer este papel, hasta que en un momento dado reconoció que había tenido conversaciones con Kevin Feige al respecto. Ayer, por fin, se subió al famoso Hall H de la Comic-Con diciendo "Guau, ¿esto está pasando de verdad? Como sabéis, este es un personaje que llevo mucho tiempo queriendo hacer". Aparentemente, tal como afirma Levy, la idea surgió durante el rodaje de 'Star Wars: Starfighter', cuando ambos se dedicaron a intercambiar ideas sobre cómo podría ser la película.

Gosling coge el relevo de Nicolas Cage, que interpretó al personaje en dos películas inolvidables a su manera (esperemos que esta vez nos ahorremos ver a Ghost Rider meando fuego) y de Gabriel Luna, que interpretó a Robbie Reyes en la temporada 4 de 'Agentes de SHIELD'. Nadie sabe si Gosling hará una aparición en alguna de las nuevas entregas de 'Vengadores', pero de momento tendremos que esperar dos años más para escucharle correr por la carretera quemando rueda. ¡Y así es como sigue Marvel después de 'Secret Wars'!

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