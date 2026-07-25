'Kimetsu no Yaiba' no tuvo un comienzo exitoso, pero todo cambió con este episodio de anime que catapultó a Tanjiro Kamado al estrellato

Durante años 'Your Name' y 'El viaje de Chihiro' fueron las dos películas de anime más taquilleras de la historia. Dos películas de autor, de Makoto Shinkai y Hayao Miyazaki, respectivamente, que marcaron un antes y un después para el anime y además emocionaron a millones de personas por todo el mundo.

Parecía impensable que pudieran ser superadas, pero ya sabemos que llegó el huracán de 'Kimetsu no Yaiba' para llevárselas por delante. Eso sí, cuando el anime se estrenó por primera vez en 2019 no se podía prever que fuera a ser el tremendo taquillazo histórico que es ahora.

Poquito a poco...

'Kimetsu no Yaiba', el manga de Koyoharu Gotōge, ya era medianamente popular cuando se publicaba en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump. Aunque no fue hasta que se estrenó la adaptación a anime de Ufotable que se convirtió en un auténtico fenómeno viral, pero esto tampoco ocurrió de la noche a la mañana.

Cuando el anime se estrenó en abril de 2019 ya venía prometiendo ser una de las mejores series de su temporada, aunque podía haber sido simplemente otra del montón o un fenómeno temporal. Sin embargo, todo cambió con la emisión de su capítulo 19 el 10 de agosto de 2019.

Este episodio titulado 'Dios de Fuego' ('Hinokami') continuaba la misión de los cazadores de demonios en la Montaña Natagumo. Allí, el Pilar del Agua Giyu Tomioka había derrotado al Demonio Araña Padre, pero todavía quedaban más demonios presentando batalla. Este es un capítulo muy intenso a nivel emocional, pero supo equilibrar de miedo los sentimientos de los personajes con la tensión y las escenas de combate, y fue el que terminó de enamorar definitivamente a los espectadores.

'Kimetsu no Yaiba' había ido despuntando durante las semanas posteriores a su estreno, pero la secuencia que enfrentaba a Tanjiro contra Rui rápidamente se volvió viral por la espectacular calidad de su animación. Una secuencia llena de movimiento y una cinematografía que por aquel entonces era muy inusual en una serie de anime. Marcó un antes y un después para el nivel que debían tener los animes de televisión, y es un estilo y calidad que desde entonces otros estudios vienen persiguiendo.

Este evento viral captó la atención de los fans reticentes que aún no habían dado una oportunidad a 'Kimetsu no Yaiba', e incluso logró cautivar a espectadores que normalmente no se interesaban por el anime. Lo que es aún más importante: llegó en el momento justo. Apenas medio año después la pandemia de la COVID-19 llevó al confinamiento de muchas poblaciones que aprovecharon este tiempo para refugiarse en el streaming.

Una de las series estrella durante este periodo fue 'Kimetsu no Yaiba', que supo emocionar a millones de fans con una historia de amor familiar, sufrimiento y redención. En 2020 se estrenó en Japón la primera película de la franquicia, 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', que continuaba directamente los eventos de la primera temporada para adaptar el siguiente arco de la historia. Y, como no podía ser de otra manera, rompió la taquilla.

Con la popularidad que había alcanzado la serie ese mismo año y el hype por ver cómo seguía la historia de Tanjiro... el taquillazo a nivel mundial estuvo servido. Según se fue estrenando 'Tren infinito' en más países, la recaudación seguía creciendo por millones hasta alcanzar un total de 489,49 millones de dólares a nivel global, a pesar de las restricciones por la pandemia. La película más taquillera de la historia, hasta que llegó 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' con sus más de 793 millones recaudados.

'Kimetsu no Yaiba' fue la puerta de entrada al anime de muchísimos fans de todas las edades, especialmente de una generación muy joven que ha pillado el medio con ganas y ha crecido con Tanjiro. Aunque sin ese afamado episodio 19, quizás las cosas hubiera un poco diferentes.

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