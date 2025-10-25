Por qué Nezuko Kamado conquistó el sol en 'Kimetsu no Yaiba' y se ha convertido en el personaje más importante de todo el anime

El anime de 'Kimetsu no Yaiba' se ha convertido en un tremendo fenómeno cultural a nivel mundial, y 'La fortaleza infinita', su película más reciente incluso ha reventado todos los récords de taquilla posible. Pero todo este éxito se ha ido cociendo a lo largo de cuatro temporadas de serie y otra película, y todo empezó con la mayor tragedia a la que se tuvo que enfrentar Tanjiro Kamado.

La historia de 'Kimetsu no Yaiba' arranca cuando un adolescente llamado Tanjiro regresa a casa y descubre que toda su familia ha sido asesinada por un demonio. Toda menos su hermana pequeña Nezuko, que ha sido transformada en un demonio.

El demonio que lo cambió todo

Desde ese momento, Tanjiro comienza a entrenar para convertirse en un cazador de demonios, vengar a su familia y tratar de recuperar la humanidad de Nezuko, pero no es el único de la familia que trabaja duro. Nezuko también pasa por un duro entrenamiento para resistir sus ansias de demonio y asesinar y devorar seres humanos.

Nezuko pronto se convierte en una baza importante para los cazadores de demonios, ya que es un demonio que juega en su bando. Aprende a manipular su propia fisiología, volviéndose más pequeña o más grande y poderosa dependiendo de las necesidades de cada momento, además de que logra controlar su propia sangre.

Aunque su mayor poder lo descubrimos al final de la tercera temporada: Nezuko conquista el sol. Al contrario que los otros demonios, que son heridos y mueren cuando les toca la luz del sol, Nezuko ha desarrollado una inmunidad que le permite salir al exterior de día.

En la historia de Koyoharu Gotouge no se termina de explicar completamente por qué Nezuko conquista el sol, aunque hay varias teorías con bastante sentido si echamos un vistazo a lo que hemos ido viendo a lo largo del anime.

La primera es que la familia Kamado lleva practicando la Respiración del Sol desde hace varias generaciones. Sumiyoshi Kamado, un antecesor de Tanjiro y Nezuko, comenzó a utilizar esta "danza" para honrar y recordar a su amigo el cazador Yoriichi Tsugikuni, y ha pasado de padres a hijos a lo largo de varios siglos. Es muy posible que Nezuko haya desarrollado cierta inmunidad por esta tradición familiar.

Esta danza, "Hinokami Kagura", es también una ofrenda de los Kamado a los dioses del sol, por lo que la inmunidad también podría ser el resultado de mantener viva esta costumbre. La genética también juega un papel importante, y es posible que los Kamado hayan sido bendecidos por su relación con Yoriichi.

Otra posibilidad es uno de los elementos más importantes de todo 'Kimetsu no Yaiba': el amor. Al final, esta es una historia que resalta la importancia del amor, ya que Tanjiro lo da todo por su hermana pero ella es capaz de conservar su humanidad y no convertirse en un demonio completo por el amor que siente hacia él.

Nezuko es un personaje que se desvive por otros, especialmente por Tanjiro. Y al final de la tercera temporada con los eventos del Arco de la Aldea de los Herreros estaba lista para aceptar su muerte si con ello salvaba a Tanjiro y sus amigos. Este sacrifico desinteresado la diferencia del resto de demonios, que principalmente buscan su propio poder y beneficio, por lo que con este acto de amor Nezuko es capaz de romper la maldición y conquistar el sol.

La otra opción que tenemos es que, al fin y al cabo, Nezuko es un personaje protagonista y un guionazo así nunca viene mal. Los Kamado son los enemigos naturales de Muzan y sus habilidades son lo único que pueden llegar a destruirle. Nezuko es un personaje muy especial y la co-protagonista del anime (aunque a veces parezca que la propia serie se olvida de ella), y también tiene que tener su propio gancho para diferenciarla del resto.

Porque su capacidad para resistir la luz del sol es lo que pone en marcha la trama final de todo 'Kimetsu no Yaiba'. Muzan lleva siglos esperando que un demonio consiga conquistar el sol para poder hacerse con su cuerpo y así poder salir al mundo de día, con lo que así comienza su enfrentamiento final con los cazadores de demonios para hacerse con Nezuko.

Aunque, como ya sabemos, ni Tanjiro ni el resto se lo va a poner fácil. Los combates a vida o muerte ya han comenzado en 'La fortaleza infinita' y se han cobrado varias víctimas, y es que Nezuko ha demostrado ser la pieza clave para todo 'Kimetsu no Yaiba'.

