Javier Rey, protagonista de 'Singular': "Un rodaje no es una democracia ni debería serlo"

Tras su paso por el Festival de Sitges, acaba de estrenarse en cines 'Singular', la nueva película de Alberto Gastesi con Javier Rey como protagonista. Ubicado dentro del "sci-fi minimal" que juega más con las ideas que con el artificio, el largometraje sigue a un padre atrapado en el dolor por la muerte de su hijo.

El actor llega a este estreno tras vivir un proceso intenso de revisión y documentación, en el que se ha reencontrado con una forma de interpretar que lo obliga a hablar del duelo, las grietas emocionales y los límites del género.

Un invitado singular

En esta nueva entrega del programa 'Otra ronda', Alejandro G. Calvo conversa con Javier Rey intentando no destriparla. Rey reconoce que lleva semanas midiendo cada palabra en las entrevistas y prefiere centrarse en la primera capa del filme: el drama de una pareja que se reúne para conmemorar el que sería el 18º cumpleaños de su hijo fallecido. Habla de "una manera de transitar el duelo, donde una madre intenta avanzar y el padre prefiere quedarse anclado en ese momento donde consideraba que era feliz". Todo lo que viene después -la deriva de géneros, la construcción narrativa- prefiere que sea descubierto por el espectador.

El actor también se detiene a hablar de su compañera de reparto, Patricia López Arnaiz, a quien describe directamente como "la excelencia", celebrando su nivel de autoexigencia, su generosidad y ese modo de trabajar que tiene. Afirma que ambos comparten formas de construir personajes sin miedo, moviéndose "por el precipicio", pero siempre entendiendo el mismo lenguaje. Para él, elegir proyectos también es un arte: no basta con ser buen actor, hay que saber escoger. Y con 'Singular', la decisión fue inmediata: "tardé diez minutos".

Rey explica que nunca llega a los ensayos con el personaje "encontrado", sino con un enorme trabajo previo: inventarse una vida entera para la persona que interpretará, aunque no esté en el guion. Dice que los actores no interpretan personajes, sino que "completan personas de las que se filma una pequeña parte de su vida". Además, defiende que "un rodaje no es una democracia ni debería serlo". Apreciando la dinámica colaborativa de Gastesi, señala que su forma ideal de trabajar es aquella donde todos crean, pero dentro de un marco claro. También reconoce que a veces el montaje puede alterar la lógica emocional que construyó, pero que su trabajo termina en el set y que después toca soltar.

Hablando de su trayectoria, Rey confirma que nunca sintió esa vieja brecha entre cine y televisión y que siempre eligió por el personaje, no por formato, diciendo que "nunca consideré las series como algo menor". Sobre la fama, es tajante: "no me interesa, no le echo ni cuenta". Disfruta cuando alguien le reconoce por un trabajo que le marcó, pero rechaza el circo mediático y protege su vida personal con un muro.

