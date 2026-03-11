Bon Jovi tendrá su propia película gracias a una tendencia de Hollywood que ya parece ir en piloto automático

Si alguien se arranca a cantar, ya sea en perfecto inglés o en spanglish, "This is a song for the broken-hearted", cualquier persona que haya crecido en los 90 completará mentalmente con un "Uah-uah". Sin embargo, pese al exitazo de 'It's my life', Bon Jovi dista mucho de ser un one hit wonder: temazos como 'Livin' on a prayer', 'You give love a bad name', 'Bed of roses' o 'This ain't a love song' han llenado millones de cintas recopilatorias y listas de Spotify (cada cual en su momento), y ahora van a tener su recompensa cinematográfica.

It is now or never

Si Bob Dylan, Bruce Springsteen, Queen y Michael Jackson han tenido su biopic en salas de cine, ¿por qué no probar con Bon Jovi? Eso es lo que han debido pensar en Universal, que, según Variety, ha ganado en la guerra de pujas por una historia sobre la vida del grupo liderado por (la casualidad) Jon Bon Jovi, aunque aún no tiene ni director ni reparto. Lo sabremos a lo largo de los próximos meses.

Sí sabemos quién es el guionista, Cody Brotter, que hasta ahora no ha firmado ninguna película pero, de alguna manera, se ha convertido en el nuevo niño mimado de Hollywood, con tres proyectos para los próximos años: el más cercano será el thriller 'Killing Satoshi', con Pete Davidson y Casey Affleck, pero también prepara un biopic sobre el periodista Matt Drudge y otra historia basada en hechos reales, la de una ruta de escape bajo el Muro de Berlín. De momento es un gran desconocido, pero no tiene por qué serlo siempre.

Mientras Brotter canta mentalmente eso de "It is now or never, I'm not gonna live forever", el mundo se prepara para otro biopic musical más, a la vista de que tanto el público como los premios sigue queriendo más y más. Este año, sin ir más lejos, tendremos 'Michael' y una miniserie de Madonna, y en los próximos años veremos películas sobre Los Beatles, Kiss, Montserrat Caballé o Heart, además de la de Bon Jovi. Afinad las cuerdas vocales, que se viene karaoke.

