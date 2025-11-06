El Rey del Pop merecía un biopic a la altura, y Antoine Fuqua promete dárnoslo. Arrollador tráiler de 'Michael'

Con Bruce Springsteen recién llegado a nuestros cines y Sam Mendes preparando no solo una, sino cuatro películas de los Beatles —por poner tan solo un par de ejemplos—, está claro que Hollywood se niega a soltar el clavo ardiendo de los biopics musicales, y una de las próximas paradas que tendremos dentro del prolífico género tiene como protagonista al mismísimo Rey del Pop, quien será objeto de estudio en 'Michael', cuyo tráiler puedes ver sobre estas líneas.

Hee-he!

Nada menos que Antoine Fuqua, que es uno de esos cineastas que no suele fallar ni una sola vez y que tiene en su haber títulos de la talla de 'Training Day' o la saga 'The Equalizer', ha sido el encargado de dirigir a Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, en una cinta cuya sinopsis promete un repaso exhaustivo al ascenso de la superestrella y que reza tal que así:

"La película nos muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, MICHAEL nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia".

Si después de ver el escueto minuto y poco que dura el avance aún quedan dudas sobre el tremendo potencial de Jaafar Jackson como el personaje titular, nada mejor que leer al propio Fuqua, quien echó estas flores al intérprete durante una entrevista con EW:

“Es asombroso lo mucho que se parece a Michael. Suena como él, baila como él, canta como él. Es realmente increíble. Graham King, que es un productor fantástico, lo descubrió y me lo presentó, y me dejó completamente impresionado”.

Junto a Jackson, que debuta en la gran pantalla, 'Michael' completa su reparto con Nia Long —'Empire'—, Laura Harrier —'Infiltrado en el KKKlan'—, Julian Krue Valdi —'Arco'—, Colman Domingo —'Rustin'— y Miles Teller —'Whiplash'—. Sin duda, un elenco que apunta a uno de los grandes estrenos del próximo curso cinematográfico, cuando llegará a nuestros cines el 24 de abril de 2026.

