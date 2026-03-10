Ni Leonardo DiCaprio, ni Sam Raimi. Estuvimos a punto de perdernos un western sensacional, pero Sharon Stone lo salvó hace 31 años

En el libro de memorias 'La belleza de vivir dos veces' ('The Beauty of Living Twice', publicado en 2021), la actriz Sharon Stone hizo un interesante repaso a su exitosa carrera en Hollywood. Ahí recordó sus choques con el estudio TriStar Pictures durante la realización del western 'Rápida y mortal' ('The Quick and the Dead', 1995), película en la que también ejerció como productora.

"¿Por qué siempre te estás pegando un tiro en el pie?"

Uno de los aspectos más llamativos que señala la estrella estadounidense sobre esa historia es que Leonardo DiCaprio "fue el único que bordó su audición" en las pruebas para fichar a su personaje, simplemente llamado "Chico"/"Kid". La respuesta que recibió del estudio suena ahora bastante sorprendente: "¿Por qué un desconocido, Sharon? ¿Por qué siempre te estás pegando un tiro en el pie a ti misma?".

Cuidado, si no has visto la película, porque voy a comentar un spoiler de la trama.

Stone, que entonces tenía 35 años, destacó el talento de un DiCaprio de 21 años, en su esfuerzo para lograr el papel: "Fue el único que vino y lloró, suplicando a su padre que lo quisiera mientras moría en esa escena".

La actriz comentó la única solución que le dieron si quería contar con el joven actor, que por aquel entonces ya había sido nominado al Óscar por su trabajo '¿A quién ama Gilbert Grape?'. "El estudio dijo que si tanto lo quería, podía pagarle de mi propio bolsillo, así que lo hice", desveló Sharon Stone.

Leonardo DiCaprio, que siempre ha estado muy agradecido a Stone por este gesto, no fue el único que recibió su apoyo en esa producción. TriStar Pictures tampoco consideraba que Sam Raimi fuese el más adecuado para dirigirla; el estudio veía al realizador de 'Posesión infernal' ('Evil Dead') como "un director de películas de serie D", así que hubo que recurrir otra vez a lo económico para convencer al estudio. Según las memorias de Stone, les dijo que el cineasta "trabajaría casi gratis como incentivo". Eso lo aceptaron.

Y es que Sharon Stone tenía claro que no iba a limitarse a cobrar el cheque y callarse al ejercer como productora de la película.

"En mi negocio, que una actriz sea productora es visto como un acuerdo de vanidad. Lo que significa que se le paga por el trabajo pero para que se calle y no se entrometa. Yo nunca aceptaré eso, y se lo dejé claro desde el principio. Dije que era ilegal y me gusta trabajar dentro de la ley. Eso trae mucho silencio y no demasiada alegría al otro lado."

Por desgracia, 'Rápida y mortal' fue un fracaso en taquilla; costó 35 millones de dólares y su recaudación mundial fue de apenas 46 millones. Una auténtica lástima porque 31 años después sigue siendo una de las mejores películas de Leonardo DiCaprio y un western sensacional que merece la pena recuperar.

