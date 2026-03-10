39 millones de visualizaciones en 3 días. La película de ciencia ficción que bate récords en Netflix con uno de los mejores estrenos de la plataforma

Hace unos días ya os comentábamos que había una película de ciencia ficción que estaba arrasando en Netflix y había llegado ya a ser número 1 de la plataforma en 86 países. Esa cifra ya ha crecido hasta 92 territorios, pero ahora 'Máquina de guerra' ha logrado otro hito al sumar 39,3 millones de visualizaciones en apenas 3 días.

Un éxito indiscutible para 'Máquina de guerra'

Ese dato supone que el thriller bélico de ciencia ficción protagonizado por Alan Ritchson ha conseguido uno de los mejores estrenos de una película de Netflix. En cambio, resulta curioso que luego ni siquiera sea el mejor de este año, pues hay otro largometraje que arrancó con más de 42 millones de visualizaciones en su primer fin de semana 'El botín'.

Estrenada el pasado viernes 13 de marzo de 2026, 'Máquina de guerra' es el nuevo largometraje de Patrick Hughes, un cineasta australiano que llamó la atención de Hollywood con 'Red Hill'. Pronto dio el salto al cine de gran presupuesto con 'Los Mercenarios 3' y luego se ocupó tanto de 'El otro guardaespaldas' como de su secuela. Y antes de arrasar con la cinta que ahora nos ocupa, Hughes ya colaboró con Netflix en 'El hombre de Toronto'.

Eso sí, ojalá 'Máquina de guerra' hubiese acabado en otras manos, pues hay material en ella para ser mucho mejor lo que ha acabado siendo. Ahí es verdad que un 69% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes no está nada mal, pero a la hora de la verdad es un espectáculo tan ruidoso como mediocre.

Ahora habrá que ver si 'Máquina de guerra' logra mantener buenos datos en las próximas semanas y acaba colándose en la lista de las películas más vistas de Netflix. Que tampoco es tan fácil, pues el objetivo mínimo ha de ser superar los 129,1 millones de visionados que 'Spenser Confidencial' logró durante sus primeros 91 días disponible.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025