Gente guapa, explosiones y macarradas: Jake Gyllenhaal y Henry Cavill brillan en el tráiler de 'En la zona gris', la nueva película de Guy Ritchie

Vamos camino de los tres años desde que Guy Ritchie anunció que se volvería a reunir con Henry Cavill tras sus colaboraciones en 'Operación UNCLE' y 'El ministerio de la guerra sucia'. Ahora, en pleno 2026, el nuevo thriller de acción del cineasta británico se presenta a la galería bajo el título de 'En la zona gris' con un tráiler cargado de explosiones, diálogos pasados de rosca marca de la casa, un ritmo arrollador y gente guapa. Mucha gente guapa.

100 % Ritchie

La película, cuya fecha de estreno se marcó a principios de 2025, se consiguió rodar durante la huelga del sindicato SAG-AFTRA gracias a un acuerdo especial, pero la gente de Lionsgate fue retrasando el lanzamiento debido a retrasos con el proceso de posproducción. Finalmente, llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo 15 de mayo para contar una historia cuya sinopsis reza lo siguiente:

Cuando roban miles de millones, ellos son los profesionales que los recuperan. In The Grey sigue a un equipo encubierto de agentes de élite que viven en las sombras, tan cómodos manejando el poder y la influencia como armas automáticas y explosivos con alto poder de destrucción.

Cuando un déspota despiadado roba una fortuna de mil millones de dólares, el equipo es enviado a recuperarla en lo que para cualquier otro sería una misión suicida. Lo que comienza como un atraco imposible se vuelve mucho peor, derivando en una guerra total de estrategia, engaño y supervivencia.

Los agentes de élite mencionados sobre estas líneas están interpretados nada menos que por Cavill y Jake Gyllenhaal, que encabezan un reparto que completan nombres como los de Eiza González, Rosamund Pike, Kristofer Hivju o Carlos Bardem. Sin duda, un elenco que vende por sí solo un actioner que promete una experiencia 100 % Ritchie y cuyo primer avance deja entrever que el realizador vuelve a estar dentro de su zona de confort... para bien o para mal.

Por el momento, 'En la zona gris' no tiene fecha de estreno en España. Toca encender una velita para que no termine relegada al fondo de catálogo de una plataforma de streaming.

