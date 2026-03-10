El mayor giro de 'El joven Sherlock' no lo es tanto. La serie ya nos dio la pista definitiva en un diálogo que pasó muy desapercibido

Podríamos, perfectamente, dividir la primera temporada de 'El joven Sherlock' en claros actos en lo que el misterio inicial va evolucionando a toda una conspiración. De hecho, en un momento dado esta versión del icónico detective se ve investigando todo un misterio en el seno de su propia familia. Esto acaba con el mayor giro de toda la temporada. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

El mayor giro no es el hecho de que Silas (Ralph Fiennes) sea la mente maestra detrás de todo, sino que sea el causante del mayor trauma de la familia: la "muerte" de Beatrice Holmes. De esta manera, en los últimos episodios de la temporada inicial nos enteramos no solo de que la muchacha está viva sino que, además, ha estado delante de nuestras narices todo este tiempo: es Edie, la asistente de Hodge.

Un fichaje para evitar suspicacias...

Una revelación, ocurrida al final del Episodio 7, con la que el creador de la serie, Matthew Parkhill, decidió cuidar hasta el detalle de quién interpretaría a la joven Beatrice/Edie. Un papel que cayó en manos de Holly Cattle por un motivo: es una actriz relativamente desconocida. Con eso ya evitaba suspicacias, tal como declaró en Variety:

«Supe muy, muy pronto antes de empezar. Fichamos a Holly casi recién salida de la escuela de teatro. Había hecho una serie con Robert Carlyle pero era bastante nueva y teníamos que tener a alguien [desconocido]. No podía ser una gran actriz porque entonces el espectador estaría en plan "Eh, ¿por qué tiene ese papel?" Y lo destaparía. Así que sabíamos que iba a ser uno de los grandes giros de la temporada. Es divertido, porque he hablando con una cantidad de periodistas y bastantes me dicen "Me enorgullezco en pillar las revelaciones y los giros... y ese no lo vi venir. No vi venir el final del episodio 7". Es una gran revelación y algo de lo que he sido bastante celoso.»

Esto no quiere decir que no hayamos tenido una pista bastante obvia desde bastante pronto en la temporada. Concretamente, en el episodio 4, en el que ya empieza a cobrar mucha relevancia el drama familiar de los Holmes (aunque todavía no demasiado) ya aparece una frase que dice más de lo que parece.

... y una frase que descubre el pastel

En lo que están buscando el paradero del profesor Malik, la entonces conocida como Edie empieza a hablar sobre una abadía otrora católica con una reliquia. Preguntada por Bucephalus Hodge (Colin Firth) sobre cómo sabía eso, ella responde con un «mi padre me animaba a leer.»

Una frase bastante similar a la que Sherlock (Hero Fiennes Tiffin) dijo al profesor Thompson en el primer episodio de la serie. En una de las primeras escenas, el joven se pone a ordenar el despacho del académico. Ante el asombro del profesor causado por sus ganas de leer, Holmes respondió con un «mi padre siempre me inculcó el amor a la lectura.»

He de decir que la similitud de la frase pasó desapercibida hasta para mí. Las casualidades de la vida hizo que tuviese la oportunidad de volver a ver precisamente ese cuarto episodio y ahí es donde hizo clic. No tanto en el sentido de que era tan obvio que descubriría el pastel sino que los más avispados podían haber captado enseguida este factor común del amor por la lectura inculcado por un padre.

