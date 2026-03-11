Premios Oscar 2026. Horario, presentadores, actuaciones y todo lo que necesitamos saber de la gran gala del cine

No queda nada, de hecho estamos contando prácticamente ya no los días sino las horas para la gran noche del cine internacional. Esta madrugada, hora española, del domingo 15 al lunes 16 se celebra la nonagésima octava edición de los Premios de la Academia de cine de Hollywood, vamos, los 98 Premios Oscar. Una cita ineludible de la que, como cada año, vamos a estar muy atentos en Espinof.

Y, como queremos estar más que preparados para que podamos disfrutar de una gala que dará bastante que hablar, vamos a repasar lo más importante. Ya sabemos las nominadas y, por si no las hemos visto ya, dónde verlas en streaming... ahora vamos a por el resto.

Cuándo y dónde se celebran los Oscar 2026

Este año, la ceremonia de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 y tendrá lugar, como todo este primer cuarto de siglo, en el Teatro Dolby en el Ovation Hollywood, Los Angeles, California.

Como es habitual en estos últimos años, la ceremonia arrancará a las 16:00 hora estándar del Pacífico (19:00 hora de Nueva York). Gracias a la circunstancia de que en Estados Unidos ya han cambiado al horario de verano y nosotros en España no, esto hace que en la península lo podamos ver desde el filo de la medianoche.

El plan (que ya veremos cómo no va a ser) es que la ceremonia dure 3 horas. A saber cuándo nos acostaremos.

Quién presenta los Oscars 2026

Conan O'Brien repite como maestro de ceremonia de la gala. Por segundo año consecutivo, el cómico y leyenda del late night estadounidense volverá a poner su pie sobre el escenario de los Oscars.

Además, para la entrega de los diferentes premios, tenemos todo un plantel de estrellas de cine que presentarán las diferentes categorías. Ojo porque la lista anunciada por Raj Kapoor como showrunner de la gala se acerca la veintena de actores y actrices.

De momento, están anunciados Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Zoe Saldaña, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

Las actuaciones

A poco que viváis bajo una roca podéis intuir que este año el apartado musical contará con la música de dos de las películas que más han arrasado en 2025. Todo un duelo entre 'Las guerreras K-Pop' y 'Los pecadores'. Tal como ha declarado el showrunner Kapoor:

«Estos momentos de espectáculos on más que simples actuaciones, se expanden en homenajes cinemáticos que celebran la relación entre música y narración y por qué estas películas han resonado tanto con el público de todo el mundo.»

De esta manera, veremos a las "Huntrix" (Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami) cantando "Golden"; por parte de la película de Ryan Coogler, Miles Caton y Raphael Saadiq interpretarán "I lied to you". Estos serán unidos por Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith en un homenaje al estilo visual de la película.

Además, tendremos apariciones de Josh Groban y la Los Angeles Master Chorale.

Cómo ver los Oscars 2026

Como ya es habitual, pocos cambios de momento con la retransmisión de los Oscars ese domingo 15 de marzo. En Estados Unidos, la emisión será responsabilidad de ABC y la plataforma Hulu.

En España la gala será nuevamente retransmitida por Movistar Plus+ que, como cada año, tienen preparada una previa amplia desde las 22:30, con la alfombra roja ocurriendo a las 23:30. El plato fuerte, la gala de los Oscars 2026 empezará a las 24:00 del domingo 15.

En Latinoamérica dependerá del país. En pago, es TNT la que tiene los derechos para todo el continente, estando también disponible en HBO Max. La hora de arranque serán las 5 PM en México (CDMX) y Centroamérica; las 6 PM en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. a las 7 en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay; y a las 8 en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Además, según la web oficial de los Oscars, se podrán seguir de esta manera en los siguientes países.

Bolivia (Unitel, 7 PM)

Ecuador (RTS, 6 PM)

El Salvador (Canal 2 RCS, 5 PM)

Guatemala (TVA Guatemala, 6 PM)

Mexico (Azteca 7, 5 PM)

Nicaragua (Canal 10, 5 PM)

Panamá (Telemetro Canal 13, RPC Canal 4, Canal 7)

Paraguay (SNT Canal 9, 6PM)

Por cierto, si vivís en otro país de Europa, las posibilidades de que la puedas ver en Disney+ es bastante alta, ya que por ahí se podrá ver en Portugal, Alemania y otros países.

Y, por supuesto, tendremos aquí una extensa cobertura en Espinof... así que os invitamos a trasnochar esa madrugada y acompañarnos en lo que os ofrecemos las últimas novedades de los Oscar 2026 en directo.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2025