Festival de Málaga: 'Pioneras: Sólo querían jugar' "consigue emocionar y tiene un clímax que te pone los pelos de punta" como el mejor cine deportivo

Presentada en el Festival de Málaga, 'Pioneras: Sólo querían jugar' utiliza el cine deportivo como punto de partida para contar una historia mucho más amplia sobre la lucha por la igualdad. Dirigida por la cineasta malagueña Marta Díaz ('Mi querida cofradía'), la película se inspira en un hecho real: el primer partido de la selección femenina española de fútbol contra Portugal en 1971, celebrado en Murcia y que terminó con un empate 3-3.

Ambientada en el tardofranquismo, la película retrata una sociedad en la que las mujeres seguían encorsetadas por roles muy marcados y donde jugar al fútbol todavía se consideraba algo impropio. A través de una mezcla de humor, emoción y recreación histórica, la película convierte ese partido en el clímax de una historia que habla de rebeldía cotidiana, de sueños y de un grupo de jóvenes que simplemente querían hacer algo tan sencillo -y tan revolucionario en su momento- como jugar al fútbol.

Un partido revolucionario

Desde el propio Festival de Málaga, el crítico Tomás Andrés Guerrero subraya que la película funciona como un ejemplo particular de cine deportivo que trasciende el propio deporte: "Esto es cine deportivo de otra manera porque aquí hablamos de inclusión, no hablamos sólo de deporte".

Para el crítico, el valor de la película está en cómo retrata el contexto social de la época y el conflicto al que se enfrentaban sus protagonistas: "Esto no es sólo una película sobre el fútbol sino que representa cómo las mujeres han querido durante muchos años hacer cosas que eran antiguamente y tradicionalmente consideradas sólo para hombres, porque como dice el título, ellas sólo querían jugar".

Ese choque entre deseo personal y presión social se refleja en los comentarios que reciben las chicas: "Hay varios comentarios de personajes que le dicen vete a fregar qué haces aquí porque estás dando patadas a un balón", recuerda Guerrero, añadiendo además que en aquel momento "se decía que jugar al fútbol podría afectar a la fertilidad de las mujeres".

Aun así, el crítico también señala algunos puntos débiles de la película, como la irregularidad del reparto joven o ciertos elementos del guion que no terminan de convencerle. Pero pese a esas reservas, cree que la película consigue lo más importante. "Lo que consigue esta película es transmitir emoción, porque como casi todo el cine deportivo tiene un clímax que te pone los pelos de punta", explica, en referencia al partido final entre España y Portugal con el que termina la historia.

Su valoración final es positiva, especialmente por el contexto histórico y el mensaje que transmite la película: "Es una película oportuna, necesaria y muy emocionante… muy recomendable no sólo para los que les gusta el cine deportivo sino también para aquellas personas a las que les gusta emocionarse en el cine".

