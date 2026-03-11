Meses después de arrasar en taquilla como la segunda película más vista de 2025, acaba de estrenarse en Disney+ una secuela llena de aventura y diversión

A lo largo de las décadas los estudios hicieron diferentes intentonas de tener sus departamentos de cine de animación para hacer competencia al monopolio de Disney, pero nunca con bastante convicción para crear alternativas serias. Sólo se estableció Dreamworks para intentar sacar provecho de un mercado familiar que sigue siendo muy potente.

Los estudios todavía siguen sin darse cuenta de lo mucho que pueden moverse las familias cuando una película se orienta a ellos, y cada pocos meses vemos como una cinta animada arrasa en taquilla tras semanas o incluso meses de no tener una alternativa seria. Si le sumamos factor nostalgia, tenemos fenómenos como el de ‘Zootrópolis 2’.

Una jungla de ciudad

La segunda película más taquillera del año pasado continúa la que sigue siendo una de las mejores películas de Disney de este siglo, con Jared Bush y Byron Howard de nuevo en la dirección. Una secuela menos sorprendente, pero increíblemente efectiva en lo que se propone que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Una vez establecidos como agentes de la policía de Zootrópolis, el dúo dinámico de Judy y Nick resuelve crímenes mientras intentan encontrar la manera de trabajar juntos. Un nuevo caso reclama su atención cuando aparece una misteriosa serpiente que anda tras la búsqueda de información secreta que explica por qué los reptiles fueron desterrados de la ciudad.

La película continúa esa metáfora un poco inestable pero meridianamente clara de la diversidad racial, los prejuicios y la necesidad de la integración, además del guirigay que suele ser el urbanismo de una ciudad grande. También intenta mantener la energía en la dinámica de su estupenda pareja protagonista haciendo un poco de reseteo de sus conflictos para funcionar juntos.

‘Zootrópolis 2’: ganar a base de risas

Todo este continuismo deja todo el rato la sensación de estar viendo una secuela, aunque al menos no una troceada o diluida al nivel del directo a vídeo que han exhibido algunas producciones recientes. ‘Zootrópolis 2’ consigue entretener bastante porque su fórmula funciona, sobre todo cuando se orienta al humor.

Hay que quitarse el sombrero ante esa sala de guionistas que habrá estado largo tiempo pensando chistes de palabras y visuales que funcionan todo el rato, dándole ese carisma alocado y slapstick a la franquicia que la hace estimable. Ahora si hacen una tercera película (cosa esperable tras su éxito histórico) tocará ver si apuestan de todo por hacer una comedia screwball.

