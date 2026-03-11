Estrenos (11 de marzo). 49 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Mosvistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

No sé vosotros, pero estos fríos de marzo me dejan algo destemplado. Así que por mi parte el plan para los próximos días es ponerme la bata y ver algunas de las novedades en streaming. Esta semana, gozamos de 49 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

Day one

Ojo porque con el Mobile World Congress en marcha, Prime Video estrena esta especie de 'Black Mirror'. Un thriller tecnológico sobre una nueva tecnología que pone al mundo en peligro.

Estreno el viernes en Prime Video

Esa noche

Vacaciones fatales en República Dominicana en lo que una joven atropella a un hombre accidentalmente. Arranca así una serie de acontecimientos en las que las hermanas de la conductora hacen todo lo posible para proteger a la familia.

Estreno el viernes en Netflix

Scarpetta

Nicole Kidman encabeza la nueva serie criminal de Prime Video. Una serie de misterio protagonizada por una experimentada examinadora forense que regresa a su ciudad natal.

Estreno el miércoles en Prime video

Todos los estrenos

Netflix

Barbara. Cómo llegué a ser Shirin David (viernes)

La bestia (domingo)

La chica francesa (domingo)

Code Geass. Lelouch el del la rebelión (domingo)

Code Geass. La resurrección de Lelouch (domingo)

La comunidad (domingo)

Un destino en Corea (jueves)

Dinastía Los Murdoch (viernes)

La edad del amor (miércoles)

Esa noche (viernes)

El hijo de la novia (viernes)

El hombre en el castillo (miércoles)

Louis Theroux. Dentro de la machosfera (miércoles)

Love is blind Suecia T3 (jueves)

Love & Death (miércoles)

Un lugar para soñar T7 (jueves)

Mobpsycho 100 (domingo)

Muertos de risa (viernes)

¡Nop! (domingo)

One Tree Hill (miércoles)

Seducción fatal T3 (viernes)

Prime Video

Amor Animal (viernes)

Day one (viernes)

La oficina (viernes)

Scarpetta (miércoles)

Disney+

Solar Opposites T6 (miércoles)

La vida secreta de las esposas mormonas T4 (jueves)

Zootrópolis 2 (miércoles)

Movistar Plus+

Empatía (miércoles)

Fukushima: una pesadilla nuclear (sábado)

Materialistas (viernes)

No le digas a mamá que la niñera ha muerto (miércoles)

¿Preparados para la próxima pandemia? (sábado)

La voz de Hind (viernes)

Filmin

Todos el viernes, salvo especificado lo contrario

Una cabeza cercenada

La caja de las sorpresas

Un cuento de tres hermanas

El equívoco

La espía

La famosa invasión de los osos de Sicilia

Las flores del silencio

Narcosis

One Cut of the Dead

Priscilla

El secuestro de Daniel Rye

Supernatural

Te protegerán mis alas

La voz de Hind

Otros

Bau, artista en guerra (viernes en SkyShowtime)

Mira Life after Divorce (viernes en HBO Max)

