"Ojalá la hubiese hecho". Steven Spielberg aún se arrepiente de no haber dirigido una de las mejores películas de los 90

La carrera de Steven Spielberg está repleta de grandes películas, pero a lo largo de los años también ha tenido que dejar pasar de algo algunos proyectos que acabaron convirtiéndose en largometrajes inolvidables. De entre todos ellos hay uno que molesta especialmente al director, pues su propio equipo fue el que consideró que no era un material adecuado para el realizador.

Spielberg: "Mi equipo tiende a encasillarme"

La película de la que Spielberg aún se arrepiente de no haber dirigido es 'El silencio de los corderos'. La obra maestra de Jonathan Demme acabó coronándose con 5 Óscar y está considerada de forma unánime como una de las mejores películas de los años 90. El propio director de 'Parque Jurásico' fue consciente del error que había cometido en cuando tuvo la oportunidad de verla:

Después de ver 'El silencio de los corderos', pensé: "Ojalá la hubiese hecho". De hecho, nos llegó el material, pero mi empresa lo rechazó porque consideró que no encajaba con nuestro estilo. Llevamos tantos años con una mentalidad cinematográfica aquí que incluso mi equipo tiende a encasillarme.

Lo cierto es que a priori uno o pensaría en Spielberg para dirigir una película como 'El silencio de los corderos' por mucho que sea también el autor de 'Tiburón'. Con todo, es difícil imaginar a otra persona detrás de las cámaras, pues Demme hizo un trabajo magistral en este largometraje protagonizado por Jodie Foster y Anthony Hopkins.

Lo que seguro que tampoco ayuda a que Spielberg tenga paz mental al respecto es que ese mismo año estrenó 'Hook', una película que funcionó de maravilla en taquilla -recaudó 300 millones de dólares frente a un presupuesto de 70-, pero el cineasta no quedó demasiado satisfecho con ella. De hecho, todavía se avergüenza de ella y reconoce que "no tenía ni idea de lo que estaba haciendo" y también que "no me gusta nada esa película".

En Espinof | Las 13 mejores películas de Stvene Spielberg

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más