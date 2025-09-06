"No tenía ni idea de lo que estaba haciendo". Steven Spielberg todavía se avergüenza de haber dirigido esta película hace 33 años

La carrera de Steven Spielberg está repleta de títulos inolvidables. Sin embargo, hay uno que lo es para él porque no quedó nada satisfecho con el resultado final, hasta el punto de que aún hoy, 33 años después de su estreno, sigue estando bastante incómodo. La película en cuestión de 'Hook', su particular visión de la historia de Peter Pan.

"Me siento incómodo"

Lo cierto es que Spielberg esquivó durante años hablar de la película protagonizada por Robin Williams, pero ya en 2011 dejó caer en Entertainment Weekly que quedó insatisfecho con la película, en parte porque no supo ver las necesidades de 'Hook' en su momento:

Hay partes de 'Hook' que me encantan. Estoy muy orgulloso de mi trabajo hasta que Peter es arrastrado en paracaídas por la ventana, rumbo a Nunca Jamás. Estoy un poco menos orgulloso de las secuencias de Nunca Jamás porque me siento incómodo con ese mundo tan estilizado que hoy, por supuesto, probablemente habría hecho con personajes de acción real dentro de un decorado completamente digital. Pero entonces no teníamos la tecnología para hacerlo, y mi imaginación sólo llegaba hasta construir decorados físicos e intentar pintar los árboles de azul y rojo...

Eso sí, Spielberg fue mostrándose más duro con 'Hook' en años posteriores. Por ejemplo, en una entrevista concedida apenas dos años después en el programa de radio 'Kermode and Mayo's Film Review' se sinceraba más con lo decepcionado que quedó con ella:

Quiero volver a ver 'Hook' porque no me gusta nada esa película, y espero que algún día la vuelva a ver y quizás me guste algo de ella.

Hubo que esperar hasta 2018 para que Spielberg entrase más en detalles al respecto. Lo hizo en una entrevista para la revista Empire en la que desveló que nunca se sintió cómodo mientras estaba haciéndola:

Me sentí como un pez fuera del agua haciendo 'Hook'... No tenía confianza en el guion. Tenía confianza en el primer acto y en el epílogo. No confiaba en el resto». No tenía ni idea de lo que estaba haciendo e intenté disimular mi inseguridad con el valor de la producción. Cuanto más inseguro me sentía, más grandes y coloridos eran los decorados.

Pese a ello, 'Hook' fue un gran éxito comercial, recaudando 300 millones de dólares en cines cuando su presupuesto había sido de 70 millones. Eso sí palidece en comparación a lo que consiguió con su siguiente película, un título bastante popular que quizá os suene: 'Parque Jurásico'.

